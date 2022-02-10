Українські чиновники отримують надбавку "за інтенсивність" у необмеженому розмірі – дослідження Фокусу

У результаті відправлених запитів у січні стало відомо, що деякі чиновники отримували премій та надбавок у розмірі 1720% та 1000% від суми їхнього окладу.

Щоб з'ясувати рівень зарплат ТОП-чиновників, Фокус у січні 2022 року надіслав відповідні запити до десятків держорганів. У відповідь видання отримало докладну інформацію про розмір та структуру винагород.

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Наприклад, у Держагентстві розвитку туризму (ДАРТ) Фокусу повідомили, що у грудні 2021 року голові відомства Мар'яні Олеськів нарахували премії, надбавки та інші виплати у розмірі близько 1720% від її окладу. Тобто, при окладі 29,4 тис. грн винагорода чиновниці за грудень становила близько 535 тис. грн.

Інший приклад: голова Державіаслужби України (ДАСУ) Олександр Більчук у грудні 2021 року отримав надбавку "за інтенсивність праці" у розмірі 1000% від посадового окладу. Сумарний заробіток цього керівника за місяць становив близько 361 тис. грн. Про це також стало відомо із відповіді відомства на запит Фокусу. В обох прикладах не вказали суму після оподаткування 19,5%.

Інформацію про винагороди інших держслужбовців у Фокусі об'єднано під хештегом #ЗАРПЛАТА ЧИНОВНИКІВ

Прокоментувати ситуацію із зарплатами у держсекторі Фокус попросив Національне агентство України з питань державної служби (НАДС). Його голова Наталія Алюшина уточнила, що держслужбовці, згідно із законом "Про державну службу", можуть отримувати надбавки за вислугу років та ранг, виплати за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків колеги, що тимчасово відсутня, або за рахунок економії зарплатного фонду через наявність вакансій. А крім цього – річні, квартальні, місячні премії.

За словами Олександра Стародубцева, серійного реформатора (Прозорро, НАДС, НАЗК), надбавка "за вислугу років" може досягати до 50% від окладу, а розмір доплати "за інтенсивність" і зовсім не обмежений.

Докладніше про зарплати чиновників та реформування цієї сфери читайте у статті Фокусу "Премії, надбавки, виплати", яка опублікована в №6 (746) від 11 лютого 2022 року.