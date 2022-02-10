Война с Россией обошлась Украине в $280 млрд, — данные СEBR

Согласно исследованию, из-за противостояния с Россией наша страна теряет ежегодно 19,9% ВВП по сравнению с довоенным периодом.

Военный конфликт с Россией обошелся Украине в 280 миллиардов долларов США в виде потерянного ВВП в период с 2014 по 2020 год. Такие цифры приводит в своем исследовании Центр экономики и бизнес-исследований (СEBR).

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Согласно данным СEBR, с начала конфликта в 2014 году Украина теряет ежегодно 19,9% ВВП относительно периода до 2014 года, а последствия российско-украинской войны на Донбассе оцениваются в 102 млрд долларов США, т.е. до 14,6 млрд долларов в год. Из-за одной только аннексии Крыма в 2014 Украина теряет ежегодно 8,3 млрд долларов.

Инвестиции

В отчете также говорится, что продолжающийся конфликт оказал существенное влияние на экономику Украины. Он снизил доверие инвесторов из-за экономической нестабильности в стране, что в свою очередь привело к потере 72 млрд долларов инвестиций или до 10,3 млрд долларов в год, а продолжающееся снижение украинского экспорта привело к общим потерям до 162 млрд долларов в период с 2014 по 2020 год.

"Совокупные капитальные потери в Крыму и Донбассе от потери или повреждения активов Украины оцениваются в 117 миллиардов долларов США", — говорится в отчете СEBR.

Финансовая сфера и налоги

Помимо этого, пострадала и финансовая сфера Украины — в период с 2014 по 2020 год потери налоговых поступлений составили до 48,5 млрд долларов. Учитывая дополнительные военные расходы за указанный период, которые составили 14,9 млрд. долларов, Украина, в случае отсутствия конфликта, могла бы потратить на невоенные цели на 63,3 млрд долларов больше.

Кроме того, специалисты СEBR считают, что динамика финансово-экономических потерь Украины сохраняется и после 2020 года, а возможно за последний период эскалации конфликта даже увеличилась.

"Сочетание значительной потери активов, снижение налоговых поступлений и существенный подрыв доверия к экономике Украины, все это нанесло серьезный экономический ущерб, непосредственно влияющий на жизнь украинцев. С тех пор потери Украины только растут", — резюмировал заместитель председателя и основатель СEBR Дуглас МакУильямс.

Ранее Фокус опубликовал рейтинг экономических угроз Украины в 2022 году. В числе основных были названы угрозы в сфере энергетической безопасности, новые внешние долги и девальвация национальной валюты.

По данным Государственной службы статистики в Украине за два года коммунальные услуги подорожали почти вдвое. За этот период начисленная сумма за коммунальные услуги для украинцев увеличилась на 13,5 млрд грн.