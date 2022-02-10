Війна з Росією обійшлася Україні в $280 млрд, – дані СEBR

Згідно з дослідженням, через протистояння з Росією, наша країна втрачає щорічно 19,9% ВВП порівняно з довоєнним періодом.

Воєнний конфлікт із Росією коштував Україні 280 мільярдів доларів США у вигляді втраченого ВВП у період з 2014 по 2020 рік. Такі цифри наводить у своєму дослідженні Центр економіки та бізнес-досліджень (CEBR).

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За даними СEBR, з початку конфлікту у 2014 році Україна втрачає щороку 19,9% ВВП відносно періоду до 2014 року, а наслідки російсько-української війни на Донбасі оцінюються у 102 млрд доларів США, тобто до 14,6 млрд доларів на рік. Через одну тільки анексію Криму у 2014 Україна втрачає щороку 8,3 млрд доларів.

Інвестиції

У звіті також йдеться, що конфлікт, що триває, справив значний вплив на економіку України. Він знизив довіру інвесторів через економічну нестабільність у країні, що в свою чергу призвело до втрати 72 млрд доларів інвестицій або до 10,3 млрд доларів на рік, а зниження українського експорту, що продовжується, призвело до загальних втрат до 162 млрд доларів у період з 2014 за 2020 рік.

"Сукупні капітальні втрати у Криму та Донбасі від втрати або пошкодження активів України оцінюються в 117 мільярдів доларів США", — йдеться у звіті СEBR.

Фінансова сфера та податки

Крім цього, постраждала і фінансова сфера України — у період з 2014 до 2020 року втрати податкових надходжень становили до 48,5 млрд доларів. Враховуючи додаткові військові витрати за зазначений період, які становили 14,9 млрд доларів, Україна, у разі відсутності конфлікту, могла б витратити на невоєнні цілі на 63,3 млрд доларів більше.

Крім того, фахівці СEBR вважають, що динаміка фінансово-економічних втрат України зберігається і після 2020 року, а можливо, за останній період ескалації конфлікту навіть збільшилася.

"Поєднання значної втрати активів, зниження податкових надходжень та суттєвий підрив довіри до економіки України, усе це завдало серйозних економічних збитків, які безпосередньо впливають на життя українців. З тих пір втрати України тільки зростають", — резюмував заступник голови та засновник СEBR Дуглас МакВільямс.

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