За два роки комуналка в Україні подорожчала майже вдвічі, – Держстат (інфографіка)

За підрахунками, у грудні 2019-го українцям нарахували за житлово-комунальні послуги 16,8 млрд грн. Рівно за рік показник зріс до 28 млрд грн, а минулого року сума становила понад 30 мільярдів гривень.

За два роки комуналка в Україні зросла майже вдвічі, але українці у грудні минулого року сплатили лише 71% нарахованої суми за житлово-комунальні послуги. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Згідно з інформацією Держстату, у грудні 2019 року населенню за житлово-комунальні послуги було нараховано 16,8 млрд грн, у грудні 2020 року – 28 млрд грн, а у грудні 2021 – 30,3 млрд грн.

[ + – ] Інфографіка Держстату

Таким чином, за два роки нарахована сума за комунальні послуги для українців збільшилась на 13,5 млрд грн.

При цьому українці заплатили за житлово-комунальні послуги у грудні 2019 року – 13,3 млрд грн, у грудні 2020 року – 20,3 млрд грн (72,6 % від нарахованої суми), а у грудні 2021 року – 21,6 млрд грн (71,1%).

Витрати українців на комуналку у грудні 2021 року зросли на 62,4% порівняно з груднем 2019 року.

[ + – ] Інфографіка Держстату

Українці накопичили мільярдні борги за ЖКП.

Станом на кінець грудня 2021 року заборгованість населення становила:

за постачання та розподіл природного газу – 33,8 млрд грн;

за постачання теплової енергії та гарячої води – 26,6 млрд грн;

за постачання та розподілення електричної енергії – 7,7 млрд грн;

за централізоване водопостачання та водовідведення – 6,4 млрд грн;

за управління багатоквартирним будинком – 5,6 млрд грн.;

за надання послуг із вивезення побутових відходів – 1,3 млрд грн.

Цікаво, що найнижчий рівень оплати за комунальні послуги у Чернівецькій, Луганській та Дніпропетровській областях – 66,9%. Найвищий показник – у Кіровоградській (82,3%) та Одеській (81%) областях.

Раніше Фокус повідомляв, що загальний борг українців із комуналки станом на 1 грудня 2021 року становив 72,7 млрд гривень. З цієї суми 40,2% припадає на постачання та розподіл газу.

Також українці зможуть витратити "ковідну тисячу" на оплату комуналки. Кабінет Міністрів розширить президентську програму "єПідтримка".