За два года коммуналка в Украине подорожала почти вдвое, – Госстат (инфографика)

Согласно подсчетам, в декабре 2019-го украинцам насчитали за жилищно-коммунальные услуги 16,8 млрд грн. Ровно через год показатель вырос до 28 млрд грн, а в прошлом году сумма составила более 30 миллиардов гривен.

За два года коммуналка в Украине выросла почти вдвое, но украинцы в декабре прошлого года оплатили только 71% начисленной суммы за жилищно-коммунальные услуги. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Согласно информации Госстата, в декабре 2019 года населению за жилищно-коммунальные услуги было начислено 16,8 млрд грн, в декабре 2020 года – 28 млрд грн, а в декабре 2021 – 30,3 млрд грн.

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Таким образом, за два года начисленная сумма за коммунальные услуги для украинцев увеличилась на 13,5 млрд. грн.

При этом жители Украины заплатили за жилищно-коммунальные услуги в декабре 2019 года – 13,3 млрд грн, в декабре 2020 года – 20,3 млрд грн (72,6 % от начисленной суммы), а в декабре 2021 года – 21,6 млрд грн (71,1%).

Расходы украинцев на коммуналку в декабре 2021 выросли на 62,4% по сравнению с декабрем 2019 года.

[ + – ] Инфографика Госстата

Украинцы накопили миллиардные долги по ЖКУ. По состоянию на конец декабря 2021 года задолженность населения составила:

за снабжение и распределение природного газа - 33,8 млрд.грн;

за снабжение тепловой энергии и горячей воды – 26,6 млрд.грн;

за снабжение и распределение электрической энергии – 7,7 млрд.грн;

за централизованное водоснабжение и водоотвод – 6,4 млрд.грн;

за управление многоквартирным домом – 5,6 млрд.грн;

за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,3 млрд.грн.

Интересно, что самый низкий уровень оплаты за коммунальные услуги в Черновицкой, Луганской и Днепропетровской областях — 66,9%. Самый высокий показатель — в Кировоградской (82,3%) и Одесской (81%) областях.

Ранее Фокус сообщал, что общий долг украинцев по коммуналке по состоянию на 1 декабря 2021 года составил 72,7 млрд гривен. Из этой суммы 40,2% приходится на поставку и распределение газа.

Также украинцы смогут потратить "ковидную тысячу" на оплату коммуналки. Кабинет министров расширит президентскую программу "єПідтримка".