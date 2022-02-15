Покупать валюту бессмысленно: в ОП рассказали, как изменится курс доллара в Украине

Украинцы рисуют виртуальные сценарии блокад и бомбардировок, поэтому курс доллара растет, уверены в ОП. Снижение стоимости валюты прогнозируют в течение следующих двух-трех месяцев.

Курс доллара в Украине за последующие два-три месяца откатится к уровню 27–28 гривен. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины (ОП) Ростислав Шурмы в эфире передачи "Право на власть".

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Шурма заявил о наличии "здорового, структурного" курс гривны к доллару, который высчитывается исходя из уровня платежного баланса страны. Такой курс сформировали в прошлом году и ожидают в этом.

"Мы видим, что такой курс это 27–28 гривен, максимум 28,5. А есть спекулятивный, который создается временно из-за того, что люди рисуют себе виртуальные сценарии – блокады бомбардировки и так далее. И они сразу начинают вкладываться в финансовые рынки и появляется паника", – продолжил замглавы ОП.

[ + – ] Про курс доллара в Украине Шурма говорит с 1:37:37

Нацбанк Украины способен успокоить "валютную панику" и курс доллара в стране не должен превысить отметку в 30 гривен, добавил он.

"Какое бы ни создавалось информационное давление, курс доллара не должен превысить 30 гривен за 1 доллар. Резервов Нацбанка более чем достаточно для того, чтобы унять эту панику", — успокоил чиновник украинцев.

Шурма предупредил, что пока нет смысла покупать доллар по 28-29 гривен, ведь скоро он откатится на нормальный уровень — 27-28 гривен.

[ + – ] В обменниках курс доллара подбирается к отметке 29 гривен Фото: Getty Images

"Есть определенный объем экспорта, объем поступлений в Украину. Он структурно превышает уровень импорта. Жизнь вернется к норме рано или поздно, но кто-то потеряет 5-10% сбережений", – рассказал чиновник.

Колебания курса, вызванные опасениями военной агрессии со стороны России, являются временными и не будут оказывать существенного влияния на позиции национальной валюты.

Курс доллара от НБУ на сегодня

НБУ установил курс гривны к доллару на 15 февраля в пределах 28,53 гривен за доллар. Днем ранее, 14 февраля, доллар стоил 28,03 гривен.

Финансовые аналитики прогнозируют 14 – 18 февраля коридор по доллару на межбанке от 27,80 до 28,35 гривен.

Текущая неделя на валютном рынке для гривны будет весьма напряженной, говорят эксперты. Фактор проведения налоговых платежей у клиентов обеспечит стабильность.

[ + – ] Доллар рос из-за новостей о возможном вторжении РФ

Фокус уже писал о резкой девальвации гривны с начала 2022 года на фоне паники из-за новостей о возможном российском вторжении и увеличения стоимости энергоносителей – газа и угля.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько в общении с Фокусом сказала, что на межбанке наблюдается большой дисбаланс между спросом и предложением иностранной валюты.