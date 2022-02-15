Купувати валюту безглуздо: в ОП розповіли, як зміниться курс долара в Україні

Українці малюють віртуальні сценарії блокад та бомбардувань, тому курс долара зростає, упевнені в ОП. Зниження вартості валюти прогнозують упродовж наступних двох-трьох місяців.

Курс долара в Україні за наступні два-три місяці відкотиться до рівня 27-28 гривень. Про це повідомив заступник глави Офісу президента України (ОП) Ростислав Шурми в ефірі передачі "Право на владу".

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Шурма заявив про наявність "здорового, структурного" курсу гривні до долара, який вираховується виходячи з рівня платіжного балансу країни. Такий курс сформували минулого року і очікують цього року.

"Ми бачимо, що такий курс це 27–28 гривень, максимум 28,5. А є спекулятивний, який створюється тимчасово через те, що люди малюють собі віртуальні сценарії — блокади бомбардування тощо. І вони одразу починають вкладатися у фінансові ринки і з'являється паніка", — продовжив заступник глави ОП.

[ + – ] Про курс долара в Україні Шурма говорить з 1:37:37

Нацбанк України здатний заспокоїти "валютну паніку" і курс долара в країні не повинен перевищити позначку 30 гривень, додав він.

"Який би не створювався інформаційний тиск, курс долара не повинен перевищити 30 гривень за 1 долар. Резервів Нацбанку більше ніж достатньо для того, щоб угамувати цю паніку", — заспокоїв чиновник українців.

Шурма попередив, що поки що немає сенсу купувати долар по 28-29 гривень, адже скоро він відкотиться на нормальний рівень — 27-28 гривень.

[ + – ] В обмінниках курс долара підбирається до позначки 29 гривень Фото: Getty Images

"Є певний обсяг експорту, обсяг надходжень до України. Він структурно перевищує рівень імпорту. Життя повернеться до норми рано чи пізно, але хтось втратить 5-10% заощаджень", — розповів урядовець.

Коливання курсу, викликані побоюваннями військової агресії з боку Росії, є тимчасовими і нічого очікувати істотно впливати на позиції національної валюти.

Курс долара від НБУ на сьогодні

НБУ встановив курс гривні відносно долара на 15 лютого в межах 28,53 гривень за долар. На день раніше, 14 лютого, долар коштував 28,03 гривень.

Фінансові аналітики прогнозують 14 – 18 лютого коридор доларом на міжбанку від 27,80 до 28,35 гривень.

Поточний тиждень на валютному ринку для гривні буде дуже напруженим, кажуть експерти. Чинник проведення податкових платежів у клієнтів забезпечить стабільність.

[ + – ] Долар ріс через новини про можливе вторгнення РФ

Фокус вже писав про різку девальвацію гривні з початку 2022 року на тлі паніки через новини про можливе російське вторгнення та збільшення вартості енергоносіїв – газу та вугілля.

Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько у спілкуванні з Фокусом сказала, що на міжбанку спостерігається великий дисбаланс між попитом та пропозицією іноземної валюти.