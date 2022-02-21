На пороге экспансии. Почему зона свободной торговли с Турцией не у всех вызывает радость

Что даст экономике Украины зона свободной торговли с Турцией. Фокус искал позитивные стороны и узнал, где кроется опасность.

Новые условия внешней торговли между Украиной и Турцией обещают выгоды обеим странам. Фокус выяснил, какие преимущества несет соглашение о зоне свободной торговли с Турцией для украинских производителей.

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Украина и Турция 3 февраля, во время визита в Киев турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана подписали соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). Как отмечает первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, отсутствие такого соглашения не позволяло Украине полностью отойти от советской структуры внешней экономики, логистических и производственных цепочек. Соглашение о ЗСТ, по мнению вице-премьера, станет импульсом для наращивания производственной кооперации, взаимных инвестиций и товарооборота.

Сырье и оружие. Чем торгуют Турция и Украина

Турция – один из крупнейших торговых партнеров Украины. Егор Киян, аналитик по экономическим вопросам МЦПИ, подчеркивает, что за последние 20 лет торговый баланс с Турцией был профицитным, то есть экспорт превышал импорт. Падение объемов торговли между странами происходило только в кризисных 2009, 2015-2016 годах.

Светлана Таран, руководитель Центра аналитики международной торговли Trade+ при Киевской школе экономики, подчеркивает, что в 2021 году экспорт в Турцию по сравнению с 2020-м вырос на 70%, достигнув уровня докризисного 2013 года. В результате доля Турции в структуре украинского экспорта достигла 5,9%, что стало третьим показателем после Китая и Польши. Товарооборот между Украиной и Турцией в прошлом году составил около $7,38 млрд (экспорт — $4,14 млрд, импорт — $3,23 млрд). Тем не менее, Таран отмечает, что экспорт в Турцию вырос исключительно за счет стремительного роста мировых цен на металлургическую и сельскохозяйственную продукцию.

В 2021 году почти половину поступлений от экспорта в Турцию обеспечили черные металлы, на втором месте с долей около 40% оказались сельхозтовары, прежде всего зерновые, семена и подсолнечное масло.

Виталий Ломакович, советник министра финансов и учредитель Growford Institute, добавляет, что доля сырья в экспорте из Украины в Турцию в 2007-2019 годах увеличилась с 16,7% до 52,3%, зато доля промежуточной продукции сократилась с 78% до 39, 8%, а средств производства – с 4,9% до 2,2%.

Благодаря соглашению о ЗСТ, кроме металлургов и агросектора доступ на турецкий рынок получат производители пищевой продукции, мебели, стеклянной тары. Это будет способствовать диверсификации структуры экспорта руководитель Центра Trade+ при Киевской школе экономики Светлана Таран

"Украинский экспорт в Турцию крайне недиверсифицирован, что делает его очень чувствительным к изменениям цен на основные товары. В то же время многие позиции, которые Украина экспортирует в ЕС, на рынок Турции не поставляются", — комментирует Светлана Таран. Такую ситуацию эксперт объясняет закрытостью турецкого рынка, торговый режим которого является наиболее защищенным среди стран Всемирной торговой организации (ВТО). По данным Минэкономики, уровень таможенных пошлин для украинских товаров в Турции в среднем составляет 29%, однако по некоторым группам товаров достигает 65% и даже 145%.

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Как поясняют Фокусу в ГУ "Офис по развитию предпринимательства и экспорта", до вступления в действие Соглашения о свободной торговле с Турцией отечественная продукция поступала в эту страну по условиям двух торговых режимов — генерализованной системы преференций и режима наибольшего содействия в рамках ВТО.

"Турция вступила в ВТО на очень благоприятных условиях, что позволяет ей устанавливать высокие ставки импортной пошлины, в частности на пищевую продукцию, — уточняют в учреждении. — Вместе с тем импортные пошлины на ряд промышленных товаров достаточно низкие. Например, украинский мед подпадает под пошлину 38,5%, подсолнечное масло — 22,5%, а турбореактивные двигатели, которые мы активно экспортируем в Турцию, имеют 0% импортных пошлин, как и части летательных аппаратов (согласно генерализованной системе преференций)".

Напомним, для турецких беспилотников Bayraktar Akinci, находящихся на вооружении украинской армии, двигатели поставляет запорожское машиностроительное КБ "Прогресс" им. Ивченко.

"Турция является одной из немногих стран, с которой мы имеем эффективные отношения в области производства вооружения. Это говорит о том, что политическая составляющая стала основой широкого экономического сотрудничества", — объясняет Виталий Ломакович. Он добавляет, что по результатам 11 месяцев 2021 года Украина была на шестом месте среди стран — экспортеров турецкой оборонной и авиационной продукции, потратив на покупку турецкого вооружения $123,2 млн, что по сравнению с 2020 годом больше на 600%.

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Украинский торговый режим гораздо либеральнее, соответственно, импорт из Турции в Украину более диверсифицирован. Как сообщают в Офисе по развитию предпринимательства и экспорта, в основные категории импорта из Турции в 2021 году вошли: реакторы ядерные, котлы (10%); черные металлы (7,5%); минеральные топлива (7,5%); съедобные плоды и орехи (7%); средства наземного транспорта, кроме железнодорожного (6,5%); одежда и трикотаж (5,5%).

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Подготовка к подписанию соглашения о ЗСТ с Турцией длилась около 12 лет. Юлия Свириденко называет этот процесс "дипломатическим долгостроем".

"Стороны не могли достичь консенсуса по самым чувствительным моментам, в частности, по экспорту из Украины металлургической и сельскохозяйственной продукции. Для последней Турция предлагала установить квоты на беспошлинную поставку, которые не устраивали Украину. А черные металлы Турция вообще пыталась полностью или частично исключить из соглашения", — объясняет Светлана Таран.

В конце концов в этом году стороны пришли к компромиссу. Как поясняет Таран, металлургическую продукцию включили в сделку, хотя пошлину обнулили только для части позиций, тогда как для многих товаров ее снизили или установили квоты. С другой стороны, в интересах Украины оставили экспортную пошлину на дефицитный металлолом, чтобы предотвратить его вывоз в Турцию.

ЗСТ с Турцией: две стороны сделки

Согласно соглашению о ЗСТ, Турция для Украины обнуляет пошлины на 10 337 товарных позиций (95% товаров, экспортируемых Украиной), на еще 1348 видов продукции вводит тарифные квоты или уменьшение пошлин. Обнуление будет происходить поэтапно в течение от трех до 11 лет. Например, пошлины на ряд видов растительного масла для технического использования сведут к нулю в четыре этапа к 1 января четвертого года с начала действия ЗСТ, а освобождение от пошлины меди, алюминия и изделий из них будет длиться восемь лет.

В Минэкономики говорят: соглашение о ЗСТ с Турцией станет импульсом для наращивания производственной кооперации, взаимных инвестиций и товарооборота. Однако некоторые отрасли в Украине вряд ли получат преференции от ЗСТ

"Учитывая, что в Турции действуют очень высокие пошлины, положительный эффект от ЗСТ в первую очередь ощутят украинские экспортеры, — считает Светлана Таран. — Благодаря этому, кроме металлургов и агросектора, доступ на турецкий рынок получат производители пищевой продукции, мебели, стеклянной тары. Это будет способствовать. диверсификации структуры экспорта".

В частности, для украинских стеклянных емкостей и изделий из пластмассы пошлину обнулят в течение четырех лет.

Однако не все экономисты приветствуют подписание соглашения о ЗСТ.

"Правительство, сделав акцент на расширении возможностей для экспортеров металлов и зерновых, предоставляет бонусы крупному бизнесу. От подписания ЗСТ выиграют крупные финансово-промышленные группы, что позволит им немного "поправиться" после антиолигархического закона", — подчеркивает Егор Киян. Мелому и среднему бизнесу, считает он, придется жестко конкурировать с дешевыми товарами, которые будут поставляться из Турции.

Виталий Ломакович отмечает, что подписание соглашения окажет негативное влияние на отечественных производителей овощей и фруктов, некоторых видов кондитерских изделий, текстиля и машиностроительной отрасли. Даже без ЗСТ происходит экспансия овощей из Турции в сетях супермаркетов, в то время как отечественные производители на фоне высоких цен на газ и электроэнергию не способны конкурировать с импортерами.

[ + – ] Преференции для отдельных украинских товаров Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Среди украинских бизнесов, которые могут пострадать от ЗСТ с Турцией, эксперты называют легкую промышленность. Но есть и обратная сторона.

"Украинская легкая промышленность широко использует турецкую фурнитуру и ткани, которые благодаря ЗСТ станут дешевле. Такие турецкие составляющие можно будет использовать в производстве, а затем экспортировать продукцию в ЕС по преференциальной пошлине", — говорит Светлана Таран. Пока использование импортного турецкого сырья не позволяет декларировать товар как производимый в Украине, это барьер для беспошлинного экспорта в европейские страны.

Большие надежды. Эффект от подписания ЗСТ с Турцией для экономики Украины

Оценивая будущий эффект от соглашения, СМИ чаще всего ссылаются на прогнозы Института экономических исследований и политических консультаций, в соответствии с которыми действие ЗСТ прибавит 2,2% к ВВП и 2,6% — к доходам домохозяйств. Егор Киян называет это фантастикой: "С учетом специфики распределения нашего ВВП и национального богатства, даже пятикратное увеличение доходности в одних секторах, особенно ресурсных, не будет гарантировать заметный рост в рамках всей экономики. То есть эффект для украинской экономики будет положительным, но не максимальным" ".

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Впрочем, значение новой ЗСТ, вероятно, выходит за пределы экономических отношений между двумя участниками.

"Сейчас благодаря соглашению все дружественные страны Черноморского бассейна – Грузия, Молдова, Болгария, Румыния, Турция и Украина – будут объединены соглашениями о свободной торговле с общими правилами", – отмечает Юлия Свириденко. Россия, не имеющая торгового соглашения с Турцией, будет проигрывать в конкуренции Украине на турецком рынке.