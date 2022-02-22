Падение гривны. Актуальный курс доллара на 22 февраля: в обменниках 28,64 – 29,26 грн. за доллар

Падение гривны наблюдается последние три дня. На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,64 – 29,26 грн. Евро покупают за 32,34 гривны, продают за 33,10 гривны.

22 февраля валютный рынок в Украине отреагировал на последние события на Донбассе. Национальный банк Украины (НБУ) не остановил падение гривны — котировка гривны к доллару к 11:20 на межбанке установилась на уровне 28,98 — 29,00 гривны, сообщает Finance.ua.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

[ + – ] Доллар растет третий день подряд

Данные графика указывают на то, что доллар растет третий день подряд. На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,64 – 29,26 гривны. Падение украинской гривны наблюдается и относительно других валют — евро покупают за 32,34 гривны, продают за 33,10 гривны.

[ + – ] Курс валют на 22 февраля 2022, НБУ

[ + – ] Курс валют на 22 февраля 2022, НБУ

На черном рынке стоимость доллара составляет 28,70 – 29,34 гривны, евро – 32,70 – 33,17 гривны.

Ранее сообщалось, что на фоне заседания Совета безопасности России, который будет рассматривать вопрос о признании независимости "Л/ДНР" курс доллара по отношению к гривне приблизился к отметке 28,71 грн за $1.

Также Фокус выяснял перспективы национальной валюты Украины на ближайшее будущее. Отмечалось, что повышенный спрос на иностранную валюту при не самом большом предложении спровоцировал 27 января рывок гривны в сторону девальвации.