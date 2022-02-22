Падіння гривні. Актуальний курс долара на 22 лютого: в обмінниках 28,64 – 29,26 грн за долар

Падіння гривні спостерігається останні три дні. На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,64 – 29,26 грн. Євро купують за 32,34 гривні, продають за 33,10 гривні.

22 лютого валютний ринок в Україні відреагував на останні події на Донеччині. Національний банк України (НБУ) не зупинив падіння гривні — котирування гривні до долара до 11:20 на міжбанку встановилося на рівні 28,98 — 29,00 гривень, повідомляє Finance.ua.

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[ + – ] Долар росте третій день поспіль

Дані графіка вказують, що долар зростає третій день поспіль. На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,64 – 29,26 гривні. Падіння української гривні спостерігається й щодо інших валют – євро купують за 32,34 гривні, продають за 33,10 гривні.

[ + – ] Курс валют на 22 лютого 2022, НБУ

[ + – ] Курс валют на 22 лютого 2022, НБУ

На чорному ринку вартість долара становить 28,70 – 29,34 гривні, євро – 32,70 – 33,17 гривні.

Раніше повідомлялося, що на тлі засідання Ради безпеки Росії, яка розглядатиме питання про визнання незалежності "Л/ДНР", курс долара щодо гривні наблизився до позначки 28,71 грн за $1.

Також Фокус з’ясовував перспективи національної валюти України на найближче майбутнє. Зазначалося, що підвищений попит на іноземну валюту за не найбільшої пропозиції спровокував 27 січня ривок гривні в бік девальвації.