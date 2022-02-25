Война в Украине – ключевой фактор, который будет формировать цену газа в Европе, – эксперт

Военные действия на территории Украины как транзитера – это большие риски

На данный момент цена газа в Европе будет сильно зависеть от событий в Украине, ведь война на территории транзитера содержит существенные риски. Такое мнение высказал Фокусу основатель ExPro Consulting Геннадий Кобаль.

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"Сейчас ключевой фактор, формирующий цену на газ в Европе – это война в Украине. Украина остается крупным транзитером газа в Европу. Война на этой территории – это большие риски для Европы, для транспортировки газа", – сказал Кобаль.

Он прогнозирует, что положение вещей будет оставаться таким в ближайшие дни.

"Если взорвут газопровод в Украине – это, конечно, повлияет на поставку газа. Северный поток работает в полную мощность. Он не сможет перекачивать больше газа, чем сейчас", – заметил эксперт.

По его словам, в течение последней недели увеличился объем газа, который идет транзитом по территории Украины из России в Европу, но это не имеет особого значения: "Российский "Газпром" забронировал транзит по Украине 109 млн кубометров ежесуточно, а транспортировал 40. Сейчас увеличил до 80 – вот и все. Они выбирают оплаченные объемы".

Геннадий Кобаль констатирует: "Россия – крупный игрок на рынке газа, просто заменить ее не получится. Для того, чтобы отказаться от российского газа и перейти на другие источники поставки, нужно время. Нужно выстроить новые терминалы, перенаправить объемы транзита. Это, по меньшей мере, два года".

Как сообщалось, утром 24 февраля Россия начала военную операцию против Украины. Украинцы практически по всей стране проснулись от звуков взрывов. Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции.

По данным лондонской биржи, европейские цены на газ 24 февраля на фоне геополитической обстановки взлетели до $1600 за 1 тыс. кубометров. Такая динамика также обусловлена остановкой сертификации газопровода "Северный поток-2", после введения США санкций против компании Nord Stream 2 AG.

В условиях повышения цен в Италии готовятся снова запустить угольные электростанции, чтобы снизить зависимость от РФ.