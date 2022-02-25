В Италии готовятся снова запустить угольные электростанции, чтобы снизить зависимость от РФ

По словам премьер-министра Италии Марио Драги, на этот шаг правительство может пойти из-за повышения цены на газ в Европе.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в условиях повышения цен в Европе на природный газ, правительство страны может возобновить работу угольных электростанций. Об этом сообщает итальянская региональная газета L'Unione Sarda.

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По его словам, последствия экономических санкций против России, которые вводятся в связи с военной агрессией России, вызывает беспокойство, поскольку это определенным образом отражается на итальянской экономике.

Драги отметил, что около 45% импортируемого газа поступает из России, что на 27% больше, чем 10 лет назад. Поэтому правительство Италии "упорно работает над увеличением альтернативных поставок газа" и по-прежнему будет принимать меры против дорогих счетов.

"Для восполнения дефицита в краткосрочной перспективе возможно потребуется возобновить работу угольных электростанций", — заявил премьер-министр.

Также Драги добавил, что правительство в любой момент готово вмешаться в процесс регулирования цен на энергоносители там, где это необходимо.

Стоит отметить, что по данным лондонской биржи европейские цены на газ 24 февраля на фоне геополитической обстановки взлетели до $1600 за 1 тыс. кубометров. Такая динамика также обусловлена остановкой сертификации газопровода "Северный поток-2", после введения США санкций против компании Nord Stream 2 AG.

Напомним, что канцлер Олаф Шольц поручил Министерству экономики Германии обратиться к немецкому регулятору с просьбой приостановить сертификацию "СП-2". До того, как он оценит последствия такого шага для немецкой экономики, газопровод запущен не будет.