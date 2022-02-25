В Італії готуються знову запустити вугільні електростанції, щоб зменшити залежність від РФ

За словами прем'єр-міністра Італії Маріо Драґі, на цей крок уряд може піти через підвищення ціни на газ у Європі.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі заявив, що в умовах підвищення цін у Європі на природний газ уряд країни може відновити роботу вугільних електростанцій. Про це повідомляє італійська регіональна газета L'Unione Sarda.

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За його словами, наслідки економічних санкцій проти Росії, які запроваджуються у зв'язку з військовою агресією Росії, викликає занепокоєння, оскільки це певним чином впливає на італійську економіку.

Драґі зазначив, що приблизно 45% імпортованого газу надходить із Росії, що на 27% більше, ніж 10 років тому. Тому уряд Італії "вперто працює над збільшенням альтернативних поставок газу" і, як і раніше, вживатиме заходів проти дорогих рахунків.

"Для поповнення дефіциту в короткостроковій перспективі можливо буде потрібно відновити роботу вугільних електростанцій", — заявив прем'єр-міністр.

Також Драґі додав, що уряд будь-якої миті готовий втрутитися у процес регулювання цін на енергоносії там, де це необхідно.

Варто зазначити, що за даними лондонської біржі, європейські ціни на газ 24 лютого на тлі геополітичної обстановки злетіли до $1 600 за 1 тис. кубометрів. Така динаміка також обумовлена зупинкою сертифікації газопроводу "Північний потік-2" після введення США санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG.

Нагадаємо, що канцлер Олаф Шольц доручив Міністерству економіки Німеччини звернутися до німецького регулятора з проханням призупинити сертифікацію "ПП-2". До того, як він оцінить наслідки такого кроку для німецької економіки, газопровід не буде запущений.