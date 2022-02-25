Війна в Україні – ключовий фактор, який формуватиме ціну газу в Європі, – експерт

Військові дії на території України як транзитера – це великі ризики

Наразі ціна газу в Європі сильно залежатиме від подій в Україні, адже війна на території транзитера має істотні ризики. Таку думку висловив Фокусу засновник ExPro Consulting Геннадій Кобаль.

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"Наразі ключовий фактор, який формує ціну на газ у Європі – це війна в Україні. Україна залишається великим транзитером газу до Європи. Війна на цій території – це великі ризики для Європи, для транспортування газу", – сказав Кобаль.

Він прогнозує, що стан речей залишатиметься таким найближчими днями.

"Якщо підірвуть газопровід в Україні — це, звичайно, вплине на постачання газу. Північний потік працює на повну потужність. Він не зможе перекачувати більше газу, ніж зараз", — зауважив експерт.

За його словами, протягом останнього тижня збільшився обсяг газу, що йде транзитом через територію України з Росії до Європи, але це не має особливого значення: "Російський "Газпром" забронював транзит Україною 109 млн кубометрів щодобово, а транспортував 40. Зараз збільшив до 80 – ось і всі. Вони обирають оплачені обсяги.

Геннадій Кобаль констатує: "Росія — великий гравець на ринку газу, просто замінити її не вдасться. Для того, щоб відмовитися від російського газу і перейти на інші джерела постачань, потрібен час. Потрібно побудувати нові термінали, перенаправити обсяги транзиту. Це щонайменше, два роки".

Як повідомлялося, вранці 24 лютого Росія розпочала військову операцію проти України. Українці практично всією країною прокинулися від звуків вибухів. Володимир Путін заявив про проведення спеціальної воєнної операції.

За даними лондонської біржі, європейські ціни на газ 24 лютого на тлі геополітичної ситуації злетіли до $1600 за 1 тис. кубометрів. Така динаміка також обумовлена зупинкою сертифікації газопроводу "Північний потік-2" після введення США санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG.

У разі підвищення цін в Італії готуються знову запустити вугільні електростанції, щоб знизити залежність від РФ.