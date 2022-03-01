Путин запретил вывозить из РФ больше $10 тысяч, — указ

С помощью такого решения в Москве надеются стабилизировать финансовую стабильность России после введенных санкций.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который ограничивает вывоз с российской территории иностранной валюты. Из России со 2 марта нельзя будет вывезти иностранную валюту в сумме, превышающей 10 тысяч долларов, сообщает РИА.

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Документ о дополнительных временных мерах экономического характера предусматривает введение запрета на вывоз крупных сумм. Владимир Путин рассчитывает таким образом обеспечить финансовую стабильность России.

Подписанный Путиным указ со 2 марта также установит особый порядок ряда сделок резидентов РФ с иностранцами, которые связаны с недружественными к России государствами.

Поддерживать курс рубля в РФ собираются благодаря реализации указа Путина о специальных мерах в ответ на введение санкций.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что основой для российской экономики в будущем станет направление на импортозамещение.

Введенные странами Запада антироссийские санкции напрямую повлияли на граждан РФ, — сказал Мишустин.

Канцлер Германии Олаф Шольц 1 марта пригрозил россиянам новыми ограничениями, если Россия не вернется к дипломатическим переговорам с Украиной.

Ранее Фокус сообщал, что Великобритания замораживает активы российских банков. Тем временем, ряд мировых автопроизводителей покидают Россию.