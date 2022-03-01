Санкции против РФ: Великобритания замораживает активы российских банков

Великобритания запретит российским банкам проводить платежи в фунтах стерлингов и заморозит активы росбанков.

Сегодня 28 февраля Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что активы всех российских банков будут заморожены, а с сегодняшнего дня уже заморожены британские активы ВЭБ, Совкомбанка и банка "Открытие". Об этом сообщают иностранные СМИ.

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Трасс также сообщила, что США запретят российским банкам проводить платежи в долларах США.

Указанные санкции идут следом за тем решением западных стран, что связано с блокировкой активов Центробанка РФ (введение ограничения на доступ к международным валютным резервам РФ).

По данным СМИ, Трасс сказала, что "Великобритании и нашим союзникам придется столкнуться с огромными экономическими трудностями в результате наших санкций", но что "наши трудности — ничто по сравнению с теми, которые пережил народ Украины". Трасс подчеркнула – Британия готова идти гораздо дальше.

"Мы стремимся к ситуации, когда они (РФ – ред.) не смогут получить доступ к своим средствам, их торговля не сможет идти, их корабли не смогут состыковываться, а их самолеты не смогут приземляться", — отметила Лиз Трасс.

Напомним, как писал Фокус, вчера в ЕС было принято решение о введении ограничительных мер, которые парализуют активы Центрального банка России. После чего 28 февраля Центробанк РФ решил не открывать Московскую биржу, учетная ставка выросла до 20%, а курс рубля в обменниках упал до 120-150 за доллар.