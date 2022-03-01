Санкції проти РФ: Великобританія заморожує активи російських банків

Великобританія заборонить російським банкам проводити платежі у фунтах стерлінгів та заморозить активи росбанків.

Сьогодні, 28 лютого, Міністр закордонних справ Ліз Трасс заявила, що активи всіх російських банків заморозять, а з сьогодні вже заморожені британські активи ВЕБ, Радкомбанку та банку "Відкриття". Про це повідомляють іноземні ЗМІ.

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Трасс також повідомила, що США заборонять російським банкам проводити платежі у доларах США.

Зазначені санкції йдуть за тим рішенням країн, що пов'язані з блокуванням активів Центробанку РФ (запровадження обмеження доступу до міжнародних валютних резервів РФ).

За даними ЗМІ, Трасс сказала, що "Великобританії та нашим союзникам доведеться зіткнутися з величезними економічними труднощами внаслідок наших санкцій", але "наші труднощі — ніщо проти того, що пережив народ України". Трас наголосила — Британія готова йти набагато далі.

"Ми прагнемо ситуації, коли вони (РФ – ред.) не зможуть отримати доступ до своїх коштів, їхня торгівля не зможе йти, їх кораблі не зможуть зістиковуватися, а їхні літаки не зможуть приземлятися", — зазначила Ліз Трасс.

Нагадаємо, як писав Фокус, учора в ЄС ухвалили рішення про запровадження обмежувальних заходів, які паралізують активи Центрального банку Росії. Після цього 28 лютого Центробанк РФ вирішив не відкривати Московську біржу, облікова ставка зросла до 20%, а курс рубля в обмінниках впав до 120-150 за долар.