Путін заборонив вивозити з РФ більше $10 тисяч, — указ

За допомогою такого рішення в Москві сподіваються стабілізувати фінансову стабільність Росії після введених санкцій.

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, який обмежує вивіз із російської території іноземної валюти. З Росії з 2 березня не можна буде вивезти іноземну валюту в сумі, що перевищує 10 тисяч доларів, повідомляє РИА.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Документ про додаткові тимчасові заходи економічного характеру передбачає запровадження заборону вивезення великих сум. Володимир Путін розраховує в такий спосіб забезпечити фінансову стабільність Росії.

Підписаний Путіним указ із 2 березня також установить особливий порядок низки угод резидентів РФ з іноземцями, які пов'язані з недружніми Росією державами.

Підтримувати курс рубля в РФ збираються завдяки реалізації указу Путіна про спеціальні заходи у відповідь на запровадження санкцій.

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін наголосив, що основою для російської економіки в майбутньому стане направлення на імпортозаміщення.

"Введені країнами Заходу антиросійські санкції безпосередньо вплинули на громадян РФ", — сказав Мішустін.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 1 березня пригрозив росіянам новими обмеженнями, якщо Росія не повернеться до дипломатичних переговорів із Україною.

Раніше Фокус повідомляв, що Британія заморожує активи російських банків. Тим часом, низка світових автовиробників залишають Росію.