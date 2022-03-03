ЕС подписал меморандум о предоставлении Украине 1,2 млрд євро

Первый транш поступит, как только меморандум вступит в силу.

Европейский Союз подписал Меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а также вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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"Еще один жест значимой поддержки от ЕС, который поможет укрепить наш экономический потенциал для изгнания российских оккупантов с украинской земли", — написал Шмыгаль.

Сам вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что подписанный им пакет поможет украинскому правительству "финансировать потребности в героической борьбе против варварской агрессии России".

Напомним, ЕС 21 февраля согласовал 1,2 млрд евро помощи Украине. Первый транш поступит, как только меморандум вступит в силу, а для второго Украине нужно будет выполнять программу МВФ и принять меры, предусмотренные в подписанном Меморандуме о взаимопонимании.

Ранее сообщалось, что Украину финансово поддерживают ряд стран, в том числе США, Франция, Италия, Польша.