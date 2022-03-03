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Економіка

ЄС підписав меморандум про надання Україні 1,2 млрд євро

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гроші, євро
Євросоюз виділить Україні значну допомогу

Перший транш надійде, щойно меморандум набуде чинності.

Європейський Союз підписав Меморандум з Україною про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, а також віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Ще один жест вагомої підтримки від ЄС, який допоможе зміцнити наш економічний потенціал для вигнання російських окупантів з української землі", — написав Шмигаль.

Сам віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс зазначив, що підписаний ним пакет допоможе українському уряду "фінансувати потреби у героїчній боротьбі проти варварської агресії Росії".

Нагадаємо, ЄС 21 лютого погодив 1,2 млрд євро допомоги Україні. Перший транш надійде, щойно меморандум набуде чинності, а для другого Україні потрібно виконувати програму МВФ і вжити заходів, передбачених у підписаному Меморандумі про взаєморозуміння.

Раніше повідомлялося, що Україну фінансово підтримують також низка країн, у тому числі США, Франція, Італія, Польща.