Европейский банк выделит 2 млрд евро Украине: на что пойдут деньги

Как только позволят условия, ЕБРР также будет готов принять участие в программе реконструкции Украины, чтобы восстановить важные для жизнеобеспечения предприятия и бизнес, а также жизненно важную инфраструктуру.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о первоначальном пакете мер по обеспечению устойчивости на сумму 2 миллиарда евро, чтобы помочь гражданам, компаниям и странам, пострадавшим от войны в Украине. Банк также пообещал сделать все возможное, чтобы помочь в восстановлении Украины, как только позволят условия, сообщает пресс-служба ЕБРР.

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"Банк будет действовать с новой решимостью и спокойным профессионализмом, выполняя свой мандат и миссию. Грядущие времена весьма неопределенны, и ЕБРР должен оставаться гибким, упорядоченным и оперативным, сохраняя при этом наше внимание к существующей ситуации", — заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Финансирование будет предоставлено в кратчайшие сроки для поддержки украинских компаний, например, в виде отсроченных кредитов, поддержки ликвидности и торгового финансирования. Там, где это возможно, предприятиям помогут переехать, чтобы их работа могла продолжаться.

Кроме того, Программа устойчивости ЕБРР поможет странам, непосредственно затронутым притоком украинских беженцев. Женщины, дети и пожилые люди составляют большинство перемещенных лиц, и муниципальные власти сталкиваются с огромными трудностями в управлении потоком людей.

Этот пакет был одобрен сегодня Советом директоров Банка и представляет собой первый раунд поддержки. Ранее ЕБРР заявлял о своей непоколебимой поддержке Украины и ее народа и осудил агрессию со стороны Российской Федерации и Беларуси.

"Наши акционеры полностью поддержали этот пакет, и наши сотрудники уже работают на местах для реализации этих шагов. Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом, но на протяжении всей своей истории мы были банком, который справился с этой задачей. Народ Украины пользуется нашей полной поддержкой", — добавила Рено-Бассо.

Как только позволят условия, ЕБРР также будет готов принять участие в программе реконструкции Украины, чтобы восстановить важные для жизнеобеспечения предприятия и бизнес, жизненно важную инфраструктуру, поддерживать надлежащее управление и предоставить доступ к услугам.

ЕБРР работает с международными партнерами, включая ЕС и США, а также с двусторонними донорами и другими международными финансовыми учреждениями. Ожидается всплеск инвестиций в энергетическую безопасность, а также ускорение усилий по декарбонизации.

В Украине Рамочная программа устойчивости будет сосредоточена на четырех основных элементах:

Отсрочки платежей, списание долгов и реструктуризация.

Торговое финансирование, в том числе для импорта топлива.

Чрезвычайное финансирование ликвидности, по согласованию с партнерами.

Экстренная поддержка реформ, чтобы поддержать украинские власти немедленным законодательным и регуляторным вмешательством.

В соседних странах, принимающих беженцев, Рамочная программа будет сосредоточена на:

Энергетической безопасности, в том числе за счет экстренных закупок электроэнергии для компенсации потери импорта из России и Белоруссии.

Муниципальные услуги и предоставление средств к существованию для перемещенных лиц.

Банк ожидает, что кризис будет иметь серьезные последствия для многих стран, в которых он работает.

Объявленный сегодня пакет дополнит уже осуществляемые операции ЕБРР и будет работать в соответствии со своими стандартами, дополняющими другие доступные финансовые услуги и работающими в соответствии с принципами банковской деятельности.

Украина является одной из крупнейших стран, с которыми проводит операции ЕБРР, с кредитами на сумму более 16 миллиардов евро в рамках 511 проектов, в том числе более 1 миллиарда евро в 2021 году.

Ранее Фокус сообщал, что украинским беженцам собирается помогать Еврокомиссия. Напряженная ситуация сейчас сложилась в Ивано-Франковской области, куда стекаются тысячи беженцев со всей Украины.