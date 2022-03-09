Європейський банк виділить 2 млрд євро Україні: на що підуть гроші

Щойно дозволять умови, ЄБРР також готовий взяти участь у програмі реконструкції України, щоб відновити важливі для життєзабезпечення підприємства та бізнес, а також життєво важливу інфраструктуру.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив про початковий пакет заходів щодо забезпечення стійкості на суму 2 мільярди євро, щоб допомогти громадянам, компаніям та країнам, які постраждали від війни в Україні. Банк також пообіцяв зробити все можливе, щоб допомогти відновити Україну, щойно дозволять умови, повідомляє пресслужба ЄБРР.

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"Банк діятиме з новою рішучістю і спокійним професіоналізмом, виконуючи свій мандат і місію. Прийдешні часи дуже невизначені, і ЄБРР має залишатися гнучким, упорядкованим і оперативним, зберігаючи водночас нашу увагу до теперішньої ситуації", — заявила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо .

Фінансування нададуть у найкоротші терміни для підтримки українських компаній, наприклад як відстрочення кредитів, підтримка ліквідності та торговельне фінансування. Там, де це можливо, підприємствам допоможуть переїхати, щоб їхня робота могла продовжуватися.

Крім того, Програма стійкості ЄБРР допоможе країнам, на які безпосередньо вплинув приплив українських біженців. Жінки, діти та люди похилого віку становлять більшість переміщених осіб, і муніципальна влада натрапляє на великі труднощі, керуючи потоком людей.

Цей пакет схвалила сьогодні Рада директорів Банку, і це перший раунд підтримки. Раніше ЄБРР заявляв про свою непохитну підтримку України та її народу та засудив агресію з боку Російської Федерації та Білорусі.

"Наші акціонери повністю підтримали цей пакет, і наші співробітники вже працюють на місцях для реалізації цих кроків. Ми зіткнулися з безпрецедентною кризою, але протягом усієї своєї історії ми були банком, який впорався із цим завданням. Народ України користується нашою повною підтримкою", — додала Рено-Бассо.

Щойно дозволять умови, ЄБРР також буде готовий взяти участь у програмі реконструкції України, щоб відновити важливі для життєзабезпечення підприємства та бізнес, життєво важливу інфраструктуру, підтримувати належне управління та надати доступ до послуг.

ЄБРР працює з міжнародними партнерами, зокрема з ЄС та США, а також з двосторонніми донорами та іншими міжнародними фінансовими установами. Очікують сплеск інвестицій в енергетичну безпеку, а також прискорення зусиль з декарбонізації.

В Україні Рамкова програма стійкості зосереджуватиметься на чотирьох основних елементах:

Відстрочення платежів, списання боргів та реструктуризація.

Торговельне фінансування, зокрема імпорту палива.

Надзвичайне фінансування ліквідності, за погодженням із партнерами.

Екстрена підтримка реформ, щоб підтримати українську владу негайним законодавчим та регуляторним втручанням.

У сусідніх країнах, що приймають біженців, Рамкова програма зосереджуватиметься на:

Енергетичній безпеці, зокрема коштом екстрених закупівель електроенергії для компенсації втрати імпорту з Росії та Білорусії.

Муніципальних послугах та наданні коштів для існування для переміщених осіб.

Банк очікує, що криза матиме серйозні наслідки для багатьох країн, де він працює.

Оголошений сьогодні пакет доповнить операції ЄБРР, які вже здійснюють, і працюватиме відповідно до своїх стандартів, що доповнюють інші доступні фінансові послуги та працюють відповідно до принципів банківської діяльності.

Україна є однією з найбільших країн, з якими проводить операції ЄБРР, з кредитами на суму понад 16 мільярдів євро у рамках 511 проєктів, зокрема понад 1 мільярд євро у 2021 році.

Раніше Фокус повідомляв, що українським біженцям збирається допомагати Єврокомісія. Напружена ситуація зараз склалася на Івано-Франківщині, куди стікаються тисячі біженців з усієї України.