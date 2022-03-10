Экономика РФ в шоке от беспрецедентной "экономической войны" — Кремль

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что подобных экономических санкций прежде никогда не было и что сейчас сложно что-либо прогнозировать.

В четверг, 10 марта, представители кремлевского руководства заявили, что российская экономика переживает шоковое потрясение. Были приняты специальные меры, чтобы смягчит последствия того, что в Кремле назвали совершенно беспрецедентной экономической войной, которая ведется против Москвы. Об этом сообщает Reuters.

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Западный мир продолжается вводить масштабные санкции против России из-за вторжения в Украину.

"Наша экономика переживает шоковое потрясение, есть негативные последствия, но они будут минимизированы", — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью журналистам.

Он описал текущее положение как тревожное, но отметил, что уже принимаются меры по стабилизации экономики.

Песков назвал это совершенно беспрецедентным. Подобной экономической войны, которую начали против РФ, никогда прежде не было, поэтому сейчас сложно что-либо прогнозировать.

Напомним, что западные компании в массовом порядке уходят с российского рынка. Многие компании десятилетиями пытались открыть свои представительства в России, но теперь, чтобы сохранить репутацию, они уходят, пренебрегая даже значительными финансовыми рисками.

Ранее Фокус сообщал, что Burger King приостанавливает работу в России. Прекращается любая корпоративная поддержка российских ресторанов сети, которых в общей сложности насчитывается свыше 800. Под этим подразумеваются поставки, маркетинговые операции и инвестиции в российское представительство компании.