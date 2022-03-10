Burger King приостанавливает все операции в России.

Прекращается любая корпоративная поддержка ресторанов, действующих в России под этим брендом.

Компания Burger King анонсировала прекращение корпоративной поддержки сети из более чем 800 ресторанов в России, продающих продукцию под их корпоративным брендом. Разрыв связей с российскими точками общественного питания будет включать прекращение любых поставок и маркетинговых операций, а также отказ в расширении инвестиций в российскую торговую сеть, сообщает CNBC.

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Собственных корпоративных ресторанов у Burger King в России нет.

Ранее Фокус сообщал, что прямой конкурент Burger King на американском рынке — компания McDonalds — уходит с российского рынка. Вместе с McDonalds Россию покидают Starbucks, KFC и Pizza Hut.

Ряд китайских производителей смартфонов были вынуждены сократить поставки своей продукции в Россию из-за международных санкций и нестабильного курса рубля. Китайским производителям тяжело зарабатывать на рынке, где цены меняются каждый день.