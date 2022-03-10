Burger King зупиняє всі операції в Росії

Припиняється будь-яка корпоративна підтримка ресторанів, які в Росії під цим брендом.

Компанія Burger King анонсувала припинення корпоративної підтримки мережі з більш ніж 800 ресторанів у Росії, які продають продукцію під їхнім корпоративним брендом. Розрив зв'язків із російськими точками громадського харчування включатиме припинення будь-яких поставок і маркетингових операцій, а також відмову в розширенні інвестицій у російську торговельну мережу, повідомляє CNBC.

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Власних корпоративних ресторанів у Burger King у Росії немає.

Раніше Фокус повідомляв, що прямий конкурент Burger King на американському ринку компанія McDonalds іде з російського ринку. Разом із McDonalds Росію залишають Starbucks, KFC і Pizza Hut.

Низка китайських виробників смартфонів були змушені скоротити постачання своєї продукції в Росію через міжнародні санкції та нестабільний курс рубля. Китайським виробникам важко заробляти на ринку, де ціни змінюються щодня.