Економіка РФ в шоці від безпрецедентної "економічної війни" — Кремль

Прессекретар Путіна визнав, що подібних економічних санкцій раніше ніколи не було і що зараз складно щось прогнозувати.

У четвер, 10 березня, представники кремлівського керівництва заявили, що російська економіка переживає шокове потрясіння. Було вжито спеціальних заходів, щоб пом'якшити наслідки того, що в Кремлі назвали абсолютно безпрецедентною економічною війною, яка ведеться проти Москви. Про це повідомляє Reuters.

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Західний світ продовжує вводити масштабні санкції проти Росії через вторгнення в Україну.

"Наша економіка переживає шокове потрясіння, є негативні наслідки, але їх буде мінімізовано", — заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю журналістам.

Він описав поточне становище як тривожне, але зазначив, що вже вживаються заходи щодо стабілізації економіки.

Пєсков назвав це абсолютно безпрецедентним. Подібної економічної війни, яку розпочали проти РФ, ніколи раніше не було, тому зараз складно щось прогнозувати.

Нагадаємо, що західні компанії масово йдуть з російського ринку. Багато компаній десятиліттями намагалися відкрити свої представництва в Росії, але тепер, щоб зберегти репутацію, вони йдуть, нехтуючи навіть значними фінансовими ризиками.

Раніше Фокус повідомляв, що Burger King зупиняє роботу в Росії. Припиняється будь-яка корпоративна підтримка російських ресторанів мережі, яких налічується понад 800. Під цим маються на увазі поставки, маркетингові операції та інвестиції в російське представництво компанії.