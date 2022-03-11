Энергоатом полностью откажется от российского ядерного топлива

Компания и дальше будет закупать ядерное топливо американского производства Westinghouse.

Украинский "Энергоатом" больше не будет закупать ядерное топливо российского производства. Об этом компания сообщила в пресс-центре в Facebook.

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"Энергоатом полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива", – говорится в сообщении.

"Кроме того, компания ускорит работу по созданию производства топливных кассет в Украине на основе американской технологии Westinghouse. Это позволит полностью заменить топливо российского происхождения", — добавили в пресс-службе.

Напомним, что Евросоюз запланировал постепенный отказ от закупок российской нефти, газа и угля с тем, чтобы снизить уровень зависимости от энергоресурсов России. Однако это будет осуществить нелегко, поскольку ЕС покупает в России 45% импортируемого газа, около трети нефти и почти половину угля.

Мир пытается давить на Москву экономически, чтобы глава Кремля Владимир Путин прекратил войну в Украине. Отказ от энергоресурсов РФ сильно отразиться на российской экономике, которую в основном "держат" поставки газа и нефти за границу. Ранее сообщалось, что одна из крупнейших нефтегазовых компаний Shell откажется от российских нефтепродуктов.