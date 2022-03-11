Енергоатом повністю відмовиться від російського ядерного палива

Компанія й надалі закуповуватиме ядерне паливо американського виробництва Westinghouse.

Український "Енергоатом" більше не закуповуватиме ядерне паливо російського виробництва. Про це компанія повідомила в пресцентрі у Facebook.

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"Енергоатом" повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива", – йдеться в повідомленні.

"Крім того, компанія прискорить роботу щодо створення виробництва паливних касет в Україні на основі американської технології Westinghouse. Це дозволить повністю замінити паливо російського походження", — додали в пресслужбі.

Нагадаємо, що Євросоюз запланував поступову відмову від закупівель російської нафти, газу та вугілля для того, щоб знизити рівень залежності від енергоресурсів Росії. Однак це буде здійснити нелегко, оскільки ЄС купує в Росії 45% газу, що імпортується, близько третини нафти й майже половину вугілля.

Світ намагається тиснути на Москву економічно, щоб глава Кремля Володимир Путін припинив війну в Україні. Відмова від енергоресурсів РФ сильно позначиться на російській економіці, яку здебільшого "тримають" постачання газу та нафти за кордон. Раніше повідомлялося, що одна з найбільших нафтогазових компаній Shell відмовиться від російських нафтопродуктів.