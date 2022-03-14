НБУ отменил разрешение на свободный вывоз за границу более 10 тысяч евро

Теперь при выезде из Украины, граждане которые везут с собой валюту свыше 10 тысяч евро в эквиваленте, должны будут предоставить документы о снятии наличных.

Национальный банк Украины 13 марта отменил разрешение на свободный вывоз за границу валютных ценностей на сумму свыше 10 тысяч евро в эквиваленте. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Отмечается, что при перемещении валютных ценностей за пределы Украины, сумма которых превышает 10 тыс евро, теперь гражданам потребуются документы о снятии наличных с собственных счетов или о приобретении банковских металлов.

"Национальный банк вернул требование о предоставлении гражданами подтверждающих документов банков при перемещении валютных ценностей за пределы Украины в сумме, превышающей 10 тысяч евро", — говорится в заявлении НБУ.

Ранее НБУ отменила требование о предоставлении документов, в которых подтверждается снятие наличных средств со счетов и покупку банковских металлов. Однако с целью предотвращения вывода капитала за границу, Нацбанк вернул ранее отмененные требования.

Напомним, что пресслужба НБУ предупреждала украинских граждан о мошенниках, которые рассылают письма якобы от имени регулятора с призывами помочь ВСУ в борьбе с российскими агрессорами. Злоумышленники в тексте письма указывают адреса своих криптокошельков и присваивают полученные средства доверчивых граждан.

Национальный банк Польши выделит НБУ около 1 млрд. долларов на условиях валютного свопа. Таким образом предоставленные финансовые средства позволят увеличить международные резервы Украины.