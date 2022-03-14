НБУ скасував дозвіл на вільне вивезення за кордон понад 10 тисяч євро

Тепер виїжджаючи з України, громадяни, які везуть із собою валюту понад 10 тисяч євро в еквіваленті, мають надати документи про зняття готівки.

Національний банк України 13 березня скасував дозвіл на вільне вивезення за кордон валютних цінностей на суму понад 10 тисяч євро в еквіваленті. Про це повідомила пресслужба регулятора.

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Зазначають, що переміщаючи валютні цінності за межі України, сума яких перевищує 10 тис. євро, тепер громадянам знадобляться документи про зняття готівки з власних рахунків або про придбання банківських металів.

"Національний банк повернув вимогу про надання громадянами підтверджувальних документів банків для переміщення валютних цінностей за межі України в сумі, що перевищує 10 тисяч євро", — йдеться в заяві НБУ.

Раніше НБУ скасувала вимогу про надання документів, у яких підтверджують зняття готівки з рахунків та купівлю банківських металів. Проте з метою запобігання виведенню капіталу за кордон, Нацбанк повернув раніше скасовані вимоги.

Нагадаємо, що пресслужба НБУ попереджала українських громадян про шахраїв, які розсилають листи нібито від імені регулятора із закликами допомогти ЗСУ у боротьбі з російськими агресорами. Зловмисники в тексті листа вказують адреси своїх криптогаманців та привласнюють отримані кошти довірливих громадян.

Національний банк Польщі виділить НБУ близько 1 млрд доларів на умовах валютного свопу. Так надані фінансові кошти дозволять збільшити міжнародні резерви України.