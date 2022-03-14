В шаге от первого дефолта по внешнему долгу с 1918 года. В РФ придумали "хитрый" план спасения экономики

В Минфине РФ рассчитывает, что золотовалютные резервы РФ разморозят для погашения внешнего долга. Если не получится, долг планируют погашать рублями.

По оценкам Международного рейтингового агентства Fitch, масштабные санкции, которые были введены в отношении РФ в связи с развязыванием войны в Украине, ведут к неизбежному дефолту: страна не сможет обслуживать свой госдолг. Fitch понизило долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте с B до C. При таких обстоятельствах дефолт неизбежен, потому что санкции и торговые ограничения не позволяет рассчитаться по долгам. Об этом сообщает Reuters.

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Россия могла бы рассчитаться по долговым обязательствам, используя свои международные резервы — 640 млрд долларов. Однако после полномасштабного вторжения российских войск в Украину страны Запада его заморозили. Отсюда высокая вероятность долгового дефолта.

В Министерство финансов РФ, в сущности, решили пойти по обходному пути — оплачивать госдолг в счет замороженных золотовалютных активов. Такой порядок выплаты по государственным долговым обязательствам в иностранной валюте уже утвержден. А если последует отказ — оплату планируют переводить в рублях.

В сообщении Минфина РФ отмечается, что для исполнения государственных долговых обязательств по еврооблигациям банкам-агентам будут даны платежные поручения для выплат.

По сути, возможность таких выплат зависит от санкционных ограничений — в том, что касается возможности правительства и Банка России распоряжаться средствами на своих валютных счетах.

Если же иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение по еврооблигациям, оно будет отозвано. После этого Минфин будет осуществлять выплаты по еврооблигациям в рублях по курсу Банка России на день платежа.

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассчитывает, что золотовалютные резервы РФ будут разморожены для погашения внешнего долга. "При получении отказа или неполучения ответа от банков-агентов мы будем погашать и обслуживать наши обязательства в рублях. В любом случае обязательства будут исполнены перед нашими инвесторами", — заверяет Силуанов, добавляя, однако, что возможность получения средств в валюте все же зависит от введенных ограничений.

Дефолт 1998 года

Дефолт 1998 года случился из-за азиатского долгового кризиса и падения цен на нефть. У РФ не оказалось средств для исполнения долговых обязательств по государственным краткосрочным облигациям. ГКО превысили 36 млрд долларов, а резерве у российского Центробанка было 24 млрд. Чтобы восполнить дисбаланс в 12 млрд было решено не девальвировать рубль на 25-30%, а повысить доходность ГКО. Но в итоге стоимость обслуживания долга выросла еще больше.

В 1998 году после прихода нового премьер-министра Сергея Кириенко и отказа ЦБ от поддержки рубля, курс российской валюты по отношению к доллару вырос с 6 до 20 рублей. Однако дешевый рубль помог промышленности, и товары из РФ стали более конкурентоспособными. Экспорт вырос, а по прошествии года экономика начала расти.

Но у России есть деньги, но страна не может ими расплачиваться потому, что США, ЕС, Великобритания и Канада заморозили российский резерв, к слову, четвертый крупнейший в мире, который по распоряжению Путина накапливался как раз на случай кризиса.

Дата ближайших выплаты по суверенным евробондам РФ — 16 марта — но это купоны по выпускам с погашением в 2023 и 2043 гг. на $3 млрд и $1,5 млрд соответственно.

Отказ выплачивать долг Российской империи в 1918 году

В 1918 году большевики во главе с Владимиром Лениным отказались от долговых обязательств царской России, что стало шоковым потрясением для мировых долговых рынков, потому что иностранный долг России был одним из самых крупных.

Облигации утратили свою стоимость, и некоторые их держатели этих ценных бумаг использовали их в качестве обоев для стен. Сталинская Россия после Второй мировой отказалась предоставлять кредиты США и Швеции.

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