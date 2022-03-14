За крок від першого дефолту з 1918 року. В РФ вигадали "хитромудрий" план із порятунку економіки

У Мінфіні РФ розраховує, що золотовалютні резерви РФ розморозять на погашення зовнішнього боргу. Якщо не вийде, борг планують погашати рублями.

За оцінками Міжнародного рейтингового агентства Fitch, масштабні санкції, введені проти РФ у зв'язку з розв'язуванням війни в Україні, ведуть до неминучого дефолту: країна не зможе обслуговувати свій держборг. Fitch знизило довгостроковий рейтинг РФ в іноземній валюті з B до C. За таких обставин дефолт неминучий, тому що санкції і торговельні обмеження не дозволяють розрахуватись за боргами. Про це повідомляє Reuters.

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Росія могла б розрахуватися за борговими зобов'язаннями, використовуючи свої міжнародні резерви — 640 млрд доларів. Проте після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну країни Заходу його заморозили. Звідси висока ймовірність боргового дефолту.

У Міністерство фінансів РФ, по суті, вирішили піти обхідним шляхом — оплачувати держборг у рахунок заморожених золотовалютних активів. Такий порядок виплати за державними борговими зобов'язаннями в іноземній валюті вже затверджено. А якщо буде відмова — оплату планують переводити в рублях.

У повідомленні Мінфіну РФ зазначається, що для виконання державних боргових зобов'язань щодо єврооблігацій банкам-агентам будуть надані платіжні доручення для виплат.

По суті, можливість таких виплат залежить від санкційних обмежень — щодо можливості уряду та Банку Росії розпоряджатися коштами на своїх валютних рахунках.

Якщо ж іноземний банк-кореспондент не виконає платіжного доручення щодо єврооблігацій, воно буде відкликане. Після цього Мінфін здійснюватиме виплати з єврооблігацій у рублях за курсом Банку Росії на день платежу.

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов розраховує, що золотовалютні резерви РФ будуть розморожені для погашення зовнішнього боргу. "За умов отримання відмови або неотримання відповіді від банків-агентів ми погашатимемо й обслуговуватимемо наші зобов'язання в рублях. У будь-якому випадку зобов'язання будуть здійснені перед нашими інвесторами", — запевняє Силуанов, додаючи, однак, що можливість отримання коштів у валюті все ж таки залежить від введених обмежень.

Дефолт 1998 року

Дефолт 1998 року стався через азіатську боргову кризу та падіння цін на нафту. В РФ не виявилося коштів на виконання боргових зобов'язань за державними короткостроковими облігаціями. ДКО перевищили 36 млрд доларів, а в резерві в російського Центробанку було 24 млрд. Щоб заповнити дисбаланс у 12 млрд було вирішено не девальвувати рубль на 25-30%, а підвищити дохідність ДКО. Але внаслідок вартість обслуговування боргу зросла ще більше.

У 1998 році після приходу нового прем'єр-міністра Сергія Кирієнка та відмови ЦБ від підтримки рубля, курс російської валюти щодо долара виріс із 6 до 20 рублів. Проте дешевий рубль допоміг промисловості, і товари з РФ стали конкурентоспроможнішими. Експорт виріс, а через рік економіка почала зростати.

У Росії є гроші, але країна не може ними розплачуватись тому, що США, ЄС, Великобританія і Канада заморозили російський резерв, до речі, четвертий найбільший у світі, який за розпорядженням Путіна накопичувався якраз на випадок кризи.

Дата найближчих виплат за суверенними євробондами РФ — 16 березня — але це купони з випусків із погашенням у 2023 та 2043 роках на $3 млрд та $1,5 млрд відповідно.

Відмова виплачувати борг Російської імперії у 1918 році

У 1918 більшовики на чолі з Володимиром Леніним відмовилися від боргових зобов'язань царської Росії, що стало шоковим потрясінням для світових боргових ринків, тому що іноземний борг Росії був одним із найбільших.

Облігації втратили свою вартість, і деякі їхні власники цих цінних паперів використовували їх як шпалери для стін. Сталінська Росія після Другої світової відмовилася надавати кредити США та Швеції.

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