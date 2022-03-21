Уже 40 украинских предприятий успешно вывезены из зоны боевых действий

Перемещать производства по инициативе Минэкономики начали неделю назад.

В Украине из зоны активных боевых действий переехали 40 предприятий, почти половина из них возобновили работу на новом месте, а около трехсот ждут очереди на переезд. Об этом говорится в пресс-службе Минэкономики.

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Минэкономики обработало 86% из 898 заявок предприятий на переезд. Государство организовывает перевозку оборудования и расселение работников.

Часть предприятий перемещается "Укрзализныцей". Логистику автотранспортной части программы обеспечивает "Укрпочта", привлекая также на субподряд всех, кто имеет возможность транспортировать грузы.

Кабмин обязал "Укрпочту" безвозмездно перевозить имущество украинских компаний. Чтобы процесс шел быстрее, на блокпостах не задерживают грузы с перевозкой, а на АЗС разрешают заправляться без ограничений.

Как сообщалось, из-за боевых действий на сегодняшний день в стране разрушены инфраструктура, здания и другие материальные ценности на сумму не менее 100 миллиардов долларов.

Ранее глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев рассказал, что в целом ситуация с экономикой Украины контролируема. Хотя в марте значительно сократились поступления в бюджет.