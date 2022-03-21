Уже 40 українських підприємств успішно вивезено із зони бойових дій

Переміщувати виробництва з ініціативи Мінекономіки почали тиждень тому.

В Україні із зони активних бойових дій переїхали 40 підприємств, майже половина з них відновили роботу на новому місці, а майже триста чекають черги на переїзд. Про це йдеться у пресслужбі Мінекономіки.

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Мінекономіки опрацювало 86% із 898 заявок підприємств на переїзд. Держава організовує перевезення обладнання і розселення працівників.

Частина підприємств переміщується "Укрзалізницею". Логістику автотранспортної частини програми забезпечує "Укрпошта", залучаючи також до субпідряду всіх, хто має можливість транспортувати вантажі.

Кабмін зобов'язав "Укрпошту" безкоштовно перевозити майно українських компаній. Щоб процес йшов швидше, на блокпостах не затримують вантажі з перевезенням, а на АЗС дозволяють заправлятися без обмежень.

Як повідомлялося, через бойові дії на сьогодні в країні зруйновано інфраструктуру, будівлі й інші матеріальні цінності на суму не менше 100 мільярдів доларів.

Раніше голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев розповів, що загалом ситуація з економікою України контрольована. Хоча в березні значно скоротилися надходження до бюджету.