Philip Morris International отозвала инвестициии в РФ на сумму в $150 миллионов

Руководство компании сегодня прилагает усилия для полного выхода из российского рынка.

Табачный производитель Philip Morris International, который объявлял о сворачивании производства в России, уже снял с продажи ряд сигаретных брендов. Об этом говорится в пресс-центре компании, передает НВ.

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PMI уже отменила запуски всех продуктов, "соответственно сократив производство".

Также компания прекратила заниматься маркетингом и отозвала текущие инвестиции в размере $150 млн.

"Последние четыре недели все усилия были сосредоточены на обеспечении защиты и безопасности наших украинских коллег. Мы солидарны со всеми невинными мужчинами, женщинами и пострадавшими детьми" — сказал генеральный директор компании Яцек Ольчак.

Фокус писал, что Philip Morris Internationa lпомог эвакуировать своих сотрудников в Украине, которым продолжают начислять зарплаты.

Еще сообщалось, что известный табачный концерн, компания British American Tobacco прекращает работу в России.