Philip Morris International відкликала інвестиції у РФ на суму $150 мільйонів

Керівництво компанії сьогодні докладає зусиль, щоб повністю вийти з російського ринку.

Тютюновий виробник Philip Morris International, який оголошував про згортання виробництва в Росії, вже зняв з продажу низку сигаретних брендів. Про це йдеться в пресцентрі компанії, передає НВ.

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PMI вже скасувала запуск всіх продуктів, "відповідно скоротивши виробництво".

Також компанія припинила займатися маркетингом та відкликала поточні інвестиції в розмірі $150 млн.

"Останні чотири тижні всі зусилля зосереджували на забезпеченні захисту та безпеки наших українських колег. Ми солідарні з усіма безневинними чоловіками, жінками та постраждалими дітьми", — сказав генеральний директор компанії Яцек Ольчак.

Фокус писав, що Philip Morris Internationa допоміг евакуювати своїх співробітників в Україні, яким продовжують нараховувати зарплати.

Ще повідомляли, що відомий тютюновий концерн компанія British American Tobacco припиняє роботу в Росії.