В Украине нужны продавцы, кассиры и специалисты в сфере логистики. За рубежом шансы выше у тех, кто имеет техническую специальность, готов учить язык и жить в небольших городах.

В Украине уже месяц идет война с агрессором — Российской Федерацией. За границу выехали 3,5 млн человек, в пределах Украины мигрантами стали 6,5 млн. Некоторые из них продолжают работать удаленно, другие — в активных поисках нового рабочего места. Фокус расспросил экспертов рынка труда о том, где искать работу во время войны и как устроиться на новом месте.

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Работа в Украине: резюме больше, чем вакансий

Украинцы активно ищут работу. Об этом сообщили в экспертно-аналитическом центре кадрового портала grc.ua. Там говорят: за последнюю неделю количество новых резюме, размещенных на сайте, выросло на 69%. Возросла и активность поиска. Количество отзывов на вакансии по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 30%.

"Вакансий, открывшихся после начала войны, немного, но они есть. Больше всего предложений работы в розничной торговле. Это ясно: ритейл пытается сохранить работу своих магазинов. Продавцы и кассиры и в мирное время были востребованными специалистами. Сейчас предложений работы в розничной торговле больше, чем в других профессиональных сферах – 42% от всех актуальных вакансий в Украине", — объясняют специалисты портала.

По данным grc.ua, нужны специалисты в сфере перевозок, логистики, складов и ВЭД (8% вакансий от всех актуальных).

Не так много, как в мирные времена, предложений работы в сфере информационных технологий, всего 7% от всех актуальных.

Еще есть работа в компаниях отраслей "Нефть и газ" (6% от всех вакансий), "Услуги для бизнеса" (6%), "Металлургия и металлообработка" (5%).

Напомним, недавно Фокус писал о ситуации на рынке труда Украины, где эксперты отметили, что количество запросов среди работодателей на поиск персонала по сравнению с январем снизилось в 8 раз.

Где искать работу в Украине. Западные регионы или удаленка

Основательница карьерной платформы Happy Monday Анна Мазур рекомендует людям, которые переехали в пределах Украины, просматривать уже существующие украинские площадки с вакансиями: "Во времена неопределенности мы возвращаемся туда, где все уже известно и понятно, поэтому количество актуальных предложений будет расти ежедневно".

Еще один вариант — искать работу, которую можно выполнять удаленно. Это могут быть как должности на полный рабочий день, так и возможность частичной занятости или фриланса.

Предложений работы в розничной торговле больше, чем в других профессиональных сферах – 42% от всех актуальных вакансий в Украине

"Большинство доступных ремоут-вакансий технические, а в 95% случаев нужно владеть английским языком на достаточно высоком уровне. Впрочем, удаленных возможностей с каждым днем становится все больше: компании целенаправленно открывают вакансии под украинцев или адаптируют имеющиеся под удаленный формат, так что варианты можно найти разные", — утешает Анна Мазур.

Она предлагает попробовать работать на фрилансе на площадках Upwork и Fiverr. "Сейчас они закрыты для российских фрилансеров, потому там есть место и возможности для новых профессионалов", отмечает Мазур.

Также она обращает внимание на такие проекты по трудоустройству для украинцев, как UA Talents, RemoteUkraine, JobAidUkraine, jobs4ukr, AdAid.

Работа для украинцев за рубежом. Язык — ключевая преграда

Трудоустройство – это не первый приоритет для украинцев, которые вынужденно покинули Украину, утверждает Елена Куцоконь, руководительница департамента рекрутмента Smart Solutions.

"Прежде всего необходимо оформить статус temporary protection, который дает право на работу, а также на ежемесячную выплату в размере 300-400 евро. Идеально, если у временного переселенца будет возможность начать учить язык страны, где он находится", — говорит Куцоконь.

[ + – ] Трудоустройство за рубежом возможно после того, как оформлен статус temporary protection, который дает право на работу Фото: Pexels

Она обращает внимание, что в странах Европы есть центры для временных переселенцев, где есть возможность проконсультироваться насчет трудоустройства, а многие страны ЕС уже запустили упрощенную процедуру.

"Если рассматривать Польшу, то в случае быстрой адаптации и изучения базового языка у украинцев есть шансы получить работу в гостинично-ресторанном бизнесе, кассирами, продавцами, медсестрами", — считает Куцоконь.

По ее словам, в связи с войной России против Украины около 350 тыс. украинцев вернулись из Европы на родину — их места на заводах и фабриках могут занять переселенцы.

[ + – ] С рабочей специальностью на работу за рубежом устроиться легче Фото: Getty Images

Елена Куцоконь считает, что в небольших городах и пригородах шансы найти работу гораздо выше, потому что там меньше концентрация переселенцев.

"Работу за границей можно найти. Если переселенец претендует на работу по специальности, потребуется больше времени на изучение языка страны нахождения даже при владении английским. Желающих работать на временных рабочих специальностях ожидает более короткий путь трудоустройства", — резюмирует Елена Куцоконь.

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