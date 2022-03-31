Австралия вводит новые санкции против РФ: нефтяное эмбарго и пошлины в 35% на импорт

В Офисе президента указали, что такие шаги австралийское правительство предприняло после выступления Зеленского в парламенте этой страны. Ограничения вступят в силу в апреле.

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Правительство Австралии приняло решение о введении 35%-ой пошлины на ввоз товаров из РФ и Беларуси, а также вводит эмбарго на поставки российских нефтегазовых продуктов с 25 апреля на фоне полномасштабной войны государства-агрессора в Украину. Об этом говорится в пресс-релизе пресс-службы премьер-министра страны Скотта Моррисона от 31 марта.

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"Правительство Австралии принимает дальнейшие меры по увеличению экономических издержек для России после незаконного вторжения в Украину при поддержке Беларуси, применяя (с 25 апреля) дополнительный тариф в размере 35% на весь импорт из России и Беларуси… Запрет на импорт нефти и других энергетических продуктов также вступит в силу 25 апреля", — говорится в заявлении.

Помимо этого у Моррисона заявили, что Австралия предоставит Украине 91 миллион долларов военной, 65 миллионов долларов гуманитарной помощи, а также 70 тысяч тон угля "для поддержки энергетической безопасности Украины".

По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, такие шаги последовали после выступления главы украинского государства Владимира Зеленского в парламенте Австралии, в ходе которого президент призвал власти этой страны ужесточить санкционное давление в отношении РФ и обеспечить Украину военной техникой.

Отметим, что 11 марта в австралийском Министерстве иностранных дел заявили, что запрет на импорт нефти, газа, угля и нефтепродуктов из РФ не будет угрожать энергетической безопасности страны, так как Австралия располагает множеством устойчивых каналов поставок топлива.

Напомним, ранее в этом месяце Япония, Австралия и Новая Зеландия объявили о новых санкциях против руководства РФ и российских компаний.

Тем временем, по данным американских журналистов, США готовятся ввести ограничения в отношении поставщиков военных технологий, сотрудничающих с РФ.