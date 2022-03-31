Австралія вводить нові санкції проти РФ: нафтове ембарго та мита у 35% на імпорт

В Офісі Президента вказали, що такі кроки австралійський уряд зробив після виступу Зеленського в парламенті цієї країни. Обмеження набудуть чинності у квітні.

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Уряд Австралії ухвалив рішення про введення 35%-го мита на ввезення товарів з РФ та Білорусі, а також вводить ембарго на постачання російських нафтогазових продуктів з 25 квітня на тлі повномасштабної війни держави-агресора в Україні. Про це йдеться у пресрелізі пресслужби прем'єр-міністра країни Скотта Моррісона від 31 березня.

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"Уряд Австралії вживає подальших заходів для збільшення економічних витрат для Росії після незаконного вторгнення в Україну за підтримки Білорусі, застосовуючи (з 25 квітня) додатковий тариф у розмірі 35% на весь імпорт із Росії та Білорусі... Заборона на імпорт нафти та інших енергетичних продуктів також набуде чинності 25 квітня", — йдеться в заяві.

Крім цього, в Моррісона заявили, що Австралія надасть Україні 91 мільйон доларів військової, 65 мільйонів доларів гуманітарної допомоги, а також 70 тисяч тонн вугілля "для підтримки енергетичної безпеки України".

За словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, на такі кроки пішли після виступу глави української держави Володимира Зеленського в парламенті Австралії, під час якого президент закликав владу цієї країни посилити санкційний тиск проти РФ і забезпечити Україну військовою технікою.

Зазначимо, що 11 березня в австралійському Міністерстві закордонних справ заявили, що заборона на імпорт нафти, газу, вугілля і нафтопродуктів з РФ не загрожуватиме енергетичній безпеці країни, оскільки Австралія має у своєму розпорядженні безліч стійких каналів постачання палива.

Нагадаємо, раніше цього місяця Японія, Австралія та Нова Зеландія оголосили про нові санкції проти керівництва РФ та російських компаній.

Тим часом, за даними американських журналістів, США готуються запровадити обмеження проти постачальників військових технологій, які співпрацюють із РФ.