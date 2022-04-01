"Все разрушилось на глазах": компания Rozetka сообщила об убытках и сокращении перснонала

По словам основателя компании Владислава Чечеткина, с начала войны фирма потеряла 25 магазинов, а ежемесячный оборот упал с 4 млрд до 23 млн гривен.

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Из-за полномасштабной войны в Украине компания Rozetka почти полностью была вынуждена остановить свою деятельность, из-за чего часть персонала в скором времени уволят. Об этом говорится в письме основателя Владислава Чечеткина, которое он адресовал своим сотрудникам.

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После начала боевых действий склады Rozetka оказались заблокированными, а в результате массированных обстрелов были уничтожены несколько магазинов.

Основатель компании Владислав Чечеткин разослал сотрудникам письмо, которое он назвал "самым тяжелым в его жизни". Бизнесмен прямо сообщил персоналу, что Rozetka переживает не самые лучшие дни — с начала войны фирма лишилась 25 магазинов, которые были уничтожены и разграблены.

"Ежемесячный оборот Rozetka с 4 мдрд гривен упал до 23 миллионов за 3 недели. Мгновенно большая, эффективная, растущая компания превратилась в самолет в пике. Все, что мы с Ирой (Ирина Чечеткина — ред.) и вместе с вами строили почти 18 лет, все, чему мы посвятили свою жизнь, разрушилось у нас на глазах. Мы не можем обеспечить работой большую часть команды, которую собирали по крохам и которой очень дорожили. Со многими мы будем вынуждены проститься. Это огромный удар и я прошу прощения у каждого из вас. Вы отличные специалисты и сейчас мы говорим с рядом международных компаний, которые, возможно, сделают вам предложения по работе. Вы заслуживаете лучшего!", — продолжил Чечеткин в своем письме.

Основатель Rozetka также рассказал, что предпринял попытку возрождения своего бизнеса во Львове на складе, оборот на котором в 50 раз от довоенных масштабов. Чечеткин выразил надежду, что каждый сейчас должен сделать все, чтобы "сохранить Украину для наших детей".

[ + – ] Владелец Rozetka Владислав Чечеткин сообщил о сокращении персонала

Ранее сообщалось, что из-за полномасштабной войны Украина потеряла до 40% своих металлургических мощностей. Из-за блокады, которую устроили войска РФ в Мариуполе, Киев лишился нескольких стратегических заводов и компаний.

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