Украина потеряла до 40% металлургических мощностей из-за войны

По словам гендиректора "Метинвеста" Рыженкова, в осажденном российскими войсками Мариуполе находится более трети всего производства стали в стране.

Потери металлургической отрасли Украины от полномасштабной войны с Россией составили 30-40% на фоне блокирования Мариуполя войсками РФ. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона во вторник, 29 марта, сообщил генеральный директор холдинга "Метинвест" Юрий Рыженков, передает "Интерфакс-Украина".

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По словам главы компании, заводы, расположенные в Мариуполе, составляют более трети всего производства стали в Украине.

"То есть Украина на сегодняшний день потеряла примерно 30-40% своих металлургических мощностей", — сказал Рыженков.

В то же время гендиректор "Метинвеста" выразил уверенность, что заводы в Мариуполе, пострадавшие в ходе войны, будут восстановлены, после того, как войска государства-агрессора будут изгнаны с украинской территории. При этом Рыженков отметил, что предприятия холдинга смогут работать только в условиях сохранения украинскими властями контроля над городом.

Глава "Метинвеста" добавил, что на данный момент два металлургических предприятия подконтрольны украинским военным.

Напомним, ранее Ринат Ахметов, владелец холдинга SCM, в который входит "Метинвест", заверил, что металлургические заводы "Азовсталь" и "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" не будут функционировать в условиях российской оккупации.

Тем временем в осажденном Мариуполе, в котором во время войны были повреждены около 90% зданий, заблокированы около 160 тысяч человек. Президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что решить гуманитарную катастрофу возможно только при условии сдачи города российским войскам.