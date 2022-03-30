Україна втратила до 40% металургійних потужностей через війну

За словами гендиректора "Метінвесту" Риженкова, в обложеному російськими військами Маріуполі перебуває понад третина всього виробництва сталі в країні.

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Втрати металургійної галузі України від повномасштабної війни з Росією становили 30-40% на тлі блокування Маріуполя військами РФ. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону у вівторок, 29 березня, повідомив генеральний директор холдингу "Метінвест" Юрій Риженков, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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За словами голови компанії, заводи, розташовані в Маріуполі, становлять понад третину всього виробництва сталі в Україні.

"Тобто Україна на сьогодні втратила приблизно 30-40% своїх металургійних потужностей", — сказав Риженков.

Водночас гендиректор "Метінвесту" висловив упевненість, що заводи в Маріуполі, які постраждали під час війни, будуть відновлені після того, як війська держави-агресора будуть вигнані з української території. При цьому Риженков зазначив, що підприємства холдингу зможуть працювати лише за умов збереження українською владою контролю над містом.

Голова "Метінвесту" додав, що наразі два металургійні підприємства підконтрольні українським військовим.

Нагадаємо, раніше Рінат Ахметов, власник холдингу SCM, до якого входить "Метінвест", запевнив, що металургійні заводи "Азовсталь" та "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" не функціонуватимуть в умовах російської окупації.

Тим часом в обложеному Маріуполі, у якому під час війни було пошкоджено близько 90% будівель, заблоковано близько 160 тисяч людей. Президент РФ Володимир Путін під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що вирішити гуманітарну катастрофу можливо лише за умови здачі міста російським військам.