RU
RU
Розділи
Матеріали
Економіка Російсько-українська війна

"Все зруйнувалося на очах": компанія Rozetka повідомила про збитки та скорочення персоналу

2891
Rozetka звільнення криза війна збитки персонал Чечеткін
Засновник Rozetka повідомив про звільнення частини персоналу

За словами засновника компанії Владислава Чечоткіна, з початку війни фірма втратила 25 магазинів, а щомісячний обіг впав із 4 млрд до 23 млн гривень.

Через повномасштабну війну в Україні компанія Rozetka майже повністю була змушена зупинити свою діяльність, через що частину персоналу незабаром звільнять. Про це йдеться у листі засновника Владислава Чечоткіна, який він адресував своїм співробітникам.

Після початку бойових дій склади Rozetka виявилися заблокованими, а внаслідок масованих обстрілів було знищено кілька магазинів.

Засновник компанії Владислав Чечоткін розіслав співробітникам листа, який він назвав "найважчим у його житті". Бізнесмен прямо повідомив персоналу, що Rozetka переживає не найкращі дні — з початку війни фірма втратила 25 магазинів, які були знищені та пограбовані.

"Щомісячний оборот Rozetka з 4 мдрд гривень впав до 23 мільйонів за 3 тижні. Миттєво велика, ефективна компанія, що зростає, перетворилася на літак у піку. Все, що ми з Ірою (Ірина Чечоткіна — ред.) і разом з вами будували майже 18 років Ми не можемо забезпечити роботою більшу частину команди, яку збирали по крихтах і якою дуже дорожили. З багатьма ми будемо змушені попрощатися з вами. Ви чудові фахівці і зараз ми говоримо з низкою міжнародних компаній, які, можливо, зроблять вам пропозиції щодо роботи. Ви заслуговуєте на краще!", — продовжив Чечоткін у своєму листі.

Засновник Rozetka також розповів, що спробував відродити свій бізнес у Львові на складі, оборот на якому в 50 разів менше від довоєнних масштабів. Чечоткін висловив надію, що кожен зараз має зробити все, щоб "зберегти Україну для наших дітей".

Rozetka криза Чечеткін лист магазини доставка банкрутство
Власник Rozetka Владислав Чечоткін повідомив про скорочення персоналу

Раніше повідомлялося, що через повномасштабну війну Україна втратила до 40% своїх металургійних потужностей. Через блокаду, яку влаштували війська РФ у Маріуполі, Київ втратив кілька стратегічних заводів та компаній.

Також Фокус у своїй статті докладно розповідав, як вижити та бути стійкими в умовах війни, і в який бізнес краще інвестувати.