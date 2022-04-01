"Все зруйнувалося на очах": компанія Rozetka повідомила про збитки та скорочення персоналу

За словами засновника компанії Владислава Чечоткіна, з початку війни фірма втратила 25 магазинів, а щомісячний обіг впав із 4 млрд до 23 млн гривень.

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Через повномасштабну війну в Україні компанія Rozetka майже повністю була змушена зупинити свою діяльність, через що частину персоналу незабаром звільнять. Про це йдеться у листі засновника Владислава Чечоткіна, який він адресував своїм співробітникам.

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Після початку бойових дій склади Rozetka виявилися заблокованими, а внаслідок масованих обстрілів було знищено кілька магазинів.

Засновник компанії Владислав Чечоткін розіслав співробітникам листа, який він назвав "найважчим у його житті". Бізнесмен прямо повідомив персоналу, що Rozetka переживає не найкращі дні — з початку війни фірма втратила 25 магазинів, які були знищені та пограбовані.

"Щомісячний оборот Rozetka з 4 мдрд гривень впав до 23 мільйонів за 3 тижні. Миттєво велика, ефективна компанія, що зростає, перетворилася на літак у піку. Все, що ми з Ірою (Ірина Чечоткіна — ред.) і разом з вами будували майже 18 років Ми не можемо забезпечити роботою більшу частину команди, яку збирали по крихтах і якою дуже дорожили. З багатьма ми будемо змушені попрощатися з вами. Ви чудові фахівці і зараз ми говоримо з низкою міжнародних компаній, які, можливо, зроблять вам пропозиції щодо роботи. Ви заслуговуєте на краще!", — продовжив Чечоткін у своєму листі.

Засновник Rozetka також розповів, що спробував відродити свій бізнес у Львові на складі, оборот на якому в 50 разів менше від довоєнних масштабів. Чечоткін висловив надію, що кожен зараз має зробити все, щоб "зберегти Україну для наших дітей".

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Раніше повідомлялося, що через повномасштабну війну Україна втратила до 40% своїх металургійних потужностей. Через блокаду, яку влаштували війська РФ у Маріуполі, Київ втратив кілька стратегічних заводів та компаній.

Також Фокус у своїй статті докладно розповідав, як вижити та бути стійкими в умовах війни, і в який бізнес краще інвестувати.