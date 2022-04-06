Эксперт: новые санкции ЕС не повлияют на банки страны-агрессора

Пятый пакет санкций Евросоюза, в частности, включает запрет трансакций с четырьмя российскими банками, тогда как более эффективной мерой могли бы стать аналогичные санкции для всей банковской системы страны-агрессора

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В ответ на преступления, совершенные российскими военными против мирного населения в городе Буча на Киевщине, ЕС 5 апреля обнародовал новый пятый пакет санкций. Как сообщил Фокус, они включают запрет на импорт угля из России, закрытие портов стран ЕС для российских судов, ограничения для финансового сектора и т.д.

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В частности, пакет санкций предусматривает полный запрет транзакций с четырьмя ведущими российскими банками, включая ВТБ – второй банк России. "Эти четыре банка, занимающие 23% российского банковского сектора, будут полностью отрезаны от рынков", — прокомментировала это решение президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт Case Украина считает, что этот пакет санкций готовился заранее, поскольку такие решения в ЕС не принимаются за один день. То есть возможно, подобные шаги Евросоюза не выступают непосредственной реакцией на трагические события под Киевом.

Эффективность новых мер, направленных на финансовый сектор, собеседник Фокуса ставит под сомнение, потому что под запрет попали только четыре банка, в то время как в России по состоянию на 1 марта 2022 года работало 330 финучреждений. "Санкция может ухудшить финансовое состояние этих четырех банков, особенно ВТБ, активного в сегменте экспортно-импортных операций, таких как предоставление гарантий по контрактам и финансирование импортеров и экспортеров (нефтегазовых и транспортных компаний), — комментирует Евгений Дубогрыз. — Но это не повлияет на возможность банков ЕС иметь дело с Россией, взаимодействовать с банками РФ и проводить взаиморасчеты".

В то же время, по мнению эксперта, правильным шагом мог бы стать полный отказ ЕС корреспондироваться со всеми российскими банками, к чему призывал глава НБУ. Напомним, 23 марта глава Нацбанка Кирилл Шевченко обратился к центробанкам Канады, Японии, Великобритании, США, Швейцарии и ЕС с призывом разорвать корреспондентские отношения со всеми финучреждениями России и Беларуси.

"Мы высоко ценим международную поддержку, которую уже получили. Однако считаем, что пересмотр и расторжение корреспондентских отношений со всеми российскими и белорусскими банками позволит усилить давление на агрессоров и добиться максимального эффекта от уже введенных санкций", — подчеркнул Кирилл Шевченко.

В этом контексте бойкот только четырех российских банков, а не всей банковской системы выглядит как полумера. "Такие "санкции" как сейчас, если речь идет именно о банковском направлении, не санкции, а имитация бурной деятельности. России от этого ничего не будет. Один или несколько госбанков лишатся денег и клиентов, другие госбанки, наоборот, их получают", — заключает Дубогрыз.

Напомним, уже не первый раз Запад прибегает к санкциям против избранных российских банков, а не всей банковской системы страны-агрессора. Так, в начале марта семь российских банков отключили от международной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, тогда как остальные финучреждения продолжают ее использовать.

Как ранее отметил в комментарии Фокуса, Константин Фастовец, глава отдела аналитики инвесткомпании Adamant Capital, такой шаг объясняется желанием уменьшить негативное влияние от применения санкций на внедряющие их страны. Прежде всего, речь идет о сохранении возможности рассчитаться за поставки российских энергоносителей. Ибо полное нефтегазовое эмбарго РФ пока остается на Западе предметом дискуссии.