В "ПриватБанке" произошел сбой: возможны задержки в работе банкоматов и при оплате картой

Специалисты банка уже работают над восстановлением системы и устраняют проблему.

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В субботу, 23 апреля, на каналах связи "ПриватБанка" произошел сбой, из-за чего в течение дня возможны перебои и задержки в работе сервисов. Уточняется, что специалисты компании уже занимаются устранением проблемы. Об этом представители финучреждения сообщили в Twitter.

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"Возможны перебои или задержки в работе сервисов банка, сети банкоматов и при оплате картами в торговых терминалах", — говорится в публикации. Но, отмечается, что специалисты компании уже устраняют возникшую проблему и проводят восстановление стабильной работы системы.

Ранее Фокус разбирался в том, каким будет курс доллара, после того, как НБУ разрешил банковским учреждениям продавать наличную иностранную валюту. Постановление НБУ №71 предусматривает, что банки имеют право продавать наличную валюту населению в сумме, который они выкупили у физических лиц. Однако безналичная продажа валюты все еще по запретом.

Напомним, что банки продлили кредитные каникулы. Банковские учреждения в Украине массово прибегают к практике кредитных каникул для клиентов, которые до войны брали кредиты или же регулярно пользуется кредитной картой. Но это не подразумевает списания долга: за неуплату в военное время не будет начислен штраф.