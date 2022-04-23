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У "ПриватБанку" стався збій: можливі затримки в роботі банкоматів і при оплаті карткою

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Відділення "ПриватБанку", банкомат, термінал,
Фото: Информатор | Відділення "ПриватБанку"

Фахівці банку вже працюють над відновленням системи й усувають проблему.

У суботу, 23 квітня, на каналах зв'язку "ПриватБанку" стався збій, через що протягом дня можливі перебої та затримки в роботі сервісів. Уточнюється, що спеціалісти компанії вже займаються усуненням проблеми. Про це представники фінустанови повідомили у Twitter.

"Можливі перебої або затримки в роботі сервісів банку, мережі банкоматів і при оплаті картками в торгових терміналах", — ідеться в публікації. Але зазначається, що фахівці компанії вже усувають проблему та проводять відновлення стабільної роботи системи.

Раніше Фокус розбирався в тому, яким буде курс долара після того, як НБУ дозволив банківським установам продавати готівкову іноземну валюту. Постанова НБУ №71 передбачає, що банки мають право продавати готівкову валюту населенню в сумі, яку вони викупили у фізичних осіб. Проте безготівковий продаж валюти все ще заборонено.

Нагадаємо, що банки продовжили кредитні канікули. Банківські установи в Україні масово вдаються до практики кредитних канікул для клієнтів, які до війни брали кредити або регулярно користуються кредитною карткою. Але це не передбачає списання боргу: за несплату у воєнний час не буде нараховано штраф.