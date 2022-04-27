Тысяча во время войны: бизнесу Украины предлагают гранты

Заявки на помощь бизнесу принимают до 10 мая. В проекте могут принять участие украинские производители декора для дома, одежды, мебели, игрушек.

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Сотня украинских крафтовых производителей, готовых оставаться в стране и продолжать свою деятельность, сможет получить по $1000 в поддержку своих брендов. Инициативу Made in UA Support Project запускают программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", Укрпочта и TECHBUREAU.

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В программе смогут принять участие создатели декора для дома, одежды, мебели, игрушек и т.д; украинские юрлица ООО и ФОП II и III группы. Обязательное условие – производство предприятия должно находиться в Украине.

Подача заявок на участие в проекте стартует 27 апреля на платформе UAmadesupport.com и продлится до 10 мая. Инициатива проходит при поддержке Национального проекта по развитию предпринимательства и экспорта Дия.Бизнес.

"В Украине было создано много брендов международного уровня. С началом войны основная часть предприятий оказалась в чрезвычайно затруднительном положении. Поэтому мы вместе с нашими партнерами решили поддержать проект Made in UA Support Project, который будет способствовать развитию мощной и открытой украинской экономики путем поддержки малых предприятий", – говорит Олеся Залуская, заместитель руководителя программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".

Отмечают, что после подачи заявок инициаторы проекта на внутреннем голосовании до 24 мая выберут сто компаний, которые получат помощь. Предпринимателям, которых выберут, предоставят инструкцию по получению финансовой помощи.

Бизнесы смогут направить помощь на маркетинг, улучшение презентации товаров, логистику, производство и т.п.

Также участникам обещают дополнительные призы от устроителей и партнеров – например, промокоды на 30 тыс. грн, 20 тыс. грн, 10 тыс. грн, 5 тыс. грн. "Дия.Бизнес" обещает десяти компаниям консультации по определению приоритетных рынков, а также обзоры трендов e-commerce в релевантной нише выбранных рынков (отмечают, что средняя стоимость таких услуг на рынке – $1500).

Напомним, ранее Фокус писал о том, как украинские компании получают кредиты под 0% во время войны.

Как сообщалось, эксперт по вопросам устойчивости, глава Ассоциации экспертов по устойчивому развитию Алина Соколенко писала в колонке для Фокуса, что бизнес должен сосредоточиться на эффективном способе восстановления экономики.