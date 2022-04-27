Тисяча під час війни: бізнесу України пропонують гранти

Заявки на допомогу бізнесу ухвалюють до 10 травня. У проекті можуть взяти участь українські виробники декору для дому, одягу, меблів, іграшок.

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Сотня українських крафтових виробників, готових залишатися в країні та продовжувати свою діяльність, зможуть отримати по $1000 на підтримку своїх брендів. Ініціативу Made in UA Support Project запускає програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України", Укрпошта та TECHBUREAU.

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У програмі зможуть взяти участь виробники декору для дому, одягу, меблів, іграшок тощо; українські юрособи ТОВ і ФОП ІІ та ІІІ групи. Обов'язкова умова – виробничі потужності підприємства мають бути в Україні.

Подача заявок на участь у проекті стартує 27 квітня на платформі UAmadesupport.com та триватиме до 10 травня. Ініціатива відбувається за підтримки Національного проекту з розвитку підприємництва та експорту Дія.Бізнес.

"В Україні було створено багато брендів міжнародного рівня. З початком війни основна частина підприємств опинилася у надзвичайно скрутному становищі. Тому ми разом із нашими партнерами вирішили підтримати проект Made in UA Support Project, який сприятиме розвитку потужної та відкритої української економіки шляхом підтримки малих підприємств ", – каже Олеся Залуська, заступниця керівника програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".

Зазначають, що після подання заявок ініціатори проекту на внутрішньому голосуванні до 24 травня оберуть сотню компаній, які отримають допомогу. Підприємцям, яких оберуть, нададуть інструкцію щодо отримання фінансової допомоги.

Бізнеси зможуть направити допомогу на маркетинг, покращення презентації товарів, логістику, виробництво тощо.

Також учасникам обіцяють додаткові призи від організаторів та партнерів – наприклад, промокоди на 30 тис. грн, 20 тис. грн, 10 тис. грн, 5 тис. грн. "Дія.Бізнес" обіцяє десяти компаніям консультації щодо визначення пріоритетних ринків, а також огляди трендів e-commerce у релевантній ніші обраних ринків (зазначають, що середня вартість таких послуг на ринку – $1500).

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як українські компанії отримують кредити під 0% під час війни.

Як повідомлялося, експертка з питань стійкості, голова Асоціації експертів зі сталого розвитку Аліна Соколенко писала в колонці для Фокусу, що бізнес має зосередитись на ефективному способі відновлення економіки.