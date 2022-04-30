Работодатель и соискатель будут сами договориваться об условиях сотрудничества, а профсоюзы не смогут повлиять на отношения между ними. Такая ситуация может возникнуть после изменения законодательства.

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Верховная Рада Украины провалила голосование за правительственный законопроект №5388 о дерегуляции трудовых отношений. "За" набралось лишь 187 голосов — не хватило 29.

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После провального голосования свое разочарование высказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь.

"С таким отношением к экономической свободе и восстановлению страны мы, мягко говоря, далеко не уйдем. Выехавшие люди просто не вернутся в страну, которая предлагает худшие условия для предпринимательской деятельности в Европе, а не выехавшие уедут после войны. Пожалуйста, давайте это будет в последний раз, когда парламент так проваливает вопросы экономической свободы. Это наш второй фронт", — призвал Пекарь.

Фокус расспросил юристов о том, насколько важен был законопроект № 5388, как в Украине регулируются трудовые отношения и каковы перспективы у профсоюзного движения.

Сила профсоюзов или свободный трудовой договор

В Украине действует Кодекс законов о труде, принятый в 1971 году. Его меняли уже более 150 раз, и законопроект №5388 должен был стать очередным таким шагом.

"Этот законопроект был полезен тем, что пытался упростить некоторые формальности, которые существовали и были рудиментом советской эпохи. В том числе речь об активном участии профсоюзов в тех или иных аспектах трудовых отношений", — сказал Фокусу Леонид Гилевич, советник юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

На данный момент, согласно действующему украинскому законодательству, профсоюзные организации de jure обладают значительным спектром полномочий и инициатив в сфере трудовых отношений, констатирует советник, адвокат юрфирмы Totum Игорь Лавриненко.

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Эксперт уточняет — согласно ст. 38 закона о профсоюзах, такие объединения могут заключать коллективные договора и контролировать их исполнение, совместно с работодателем решать вопросы введения, пересмотра и конфигураций норм труда, оплаты за него, времени для работы и отдыха. Кроме того, профсоюз сейчас согласовывает графики сменности и предоставления отпусков, введение итогового учета рабочего времени, дает разрешение на проведение сверхурочных работ, работ в выходные дни и т.д. И это еще не полный перечень прав профсоюза на предприятии.

"Многие из этих рудиментарных прав/полномочий с течением времени теряют свою актуальность и потребность в правовом регулировании. Поэтому законодатель стремится лишить профсоюз права согласовывать графики сменности и предоставления отпусков", — говорит Игорь Лавриненко.

[ + – ] Некоторые эксперты называют фукции профсоюзов в Украине "рудиментарными" Фото: Pexels

Желание ограничить влияние профсоюзов появилось не на ровном месте. Леонид Гилевич, ссылаясь на собственную практику, говорит, что часто профсоюзы занимают совершенно не конструктивную позицию — блокируют увольнение работника, хотя для этого есть реальные экономические предпосылки, например, сокращение штата или уменьшение производства. Также, по словам Гилевича, профсоюзы могут попытаться выбить себе какие-то дополнительные блага, которые не имеют ничего общего с рыночными условиями.

"Был случай, когда профсоюз требовал установить для работников минимальную зарплату 1 тыс. евро. Это крупное предприятие с большим количеством работников. Не в Киеве. То есть была какая-то очень не конструктивная позиция", — делится Леонид Гилевич.

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Государство может ослабить регулирование и предоставить участникам трудовых отношений самим решать, на каких условиях сотрудничать. Но в зависимости от фактических обстоятельств, учитывая дефицит/профицит тех или иных кадров на рынке труда и спрос на рабочие ресурсы, одна из сторон всегда будет иметь сильную или слабую позицию, считает Игорь Лавриненко.

[ + – ] Сегодня профсоюзы в Украине дают "хотя бы теоретическую возможность защитить свои права", считает эксперт Фото: Pexels

Леонид Гилевич признает риски, и все равно выступает за то, чтобы решения могли принимать непосредственно участники трудовых отношений.

"Мне больше импонирует возможность для сторон самостоятельно регулировать отношения между собой. Должны быть какие-то минимальные стандарты – и они, безусловно, есть. Но мне кажется, что в основе трудовых отношений должен быть не договор, который на 80% состоит из ссылок на норм кодекса и только на 20% — из уникальных особенностей", — говорит Леонид Гилевич.

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Со своей стороны, старший партнер адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец активно критикует законопроект №5388 — он считает, что это мог быть очередной шаг к лишению граждан Украины защитить свои трудовые права, в том числе, с помощью профсоюзов.

"Этим законопроектом пытались лишить работников любой защиты и гарантий своих трудовых прав, лишить профсоюзы возможности защиты прав граждан, а также необходимости согласования с профсоюзами увольнения граждан", — говорит Кравец.

По словам Ростислава Кравца, законопроект мог уничтожить необходимость существования профсоюзов в Украине — а он уверен, что профсоюзы дают "хотя бы теоретическую возможность защитить свои права".