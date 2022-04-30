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Нацбанк ограничил курс гривны при банковских переводах: что изменится для клиентов

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Банки не могут повышать официальный курс гривны, действующий в день проведения операции, более чем на 10%

В случае списания денег и отправки на счет в другом банке повышать курс можно максимум на 10% от официального.

Национальный банк Украины установил курс гривны, который банковским организациям запрещено повышать при онлайн-операциях с 30 апреля 2022 года. Регулятор раскрыл подробности на официальном сайте.

Нацбанк принял принял ряд решений, которые призваны укрепить валютный рынок и предотвратить отток финансовых средств из Украины. Согласно распоряжению, банки-эмитенты не могут более чем на 10% повышать официальный курс украинской валюты, действующий в день проведения операции, при списании денег со счетов клиентов в гривне, а также в случае межбанковских переводов в иностранной валюте.

Курс гривны должен быть не меньше официального в таких случаях:

  • при списании денег со счета в иностранной валюте, если перевод осуществляется в гривне;
  • при зачислении на счет средств в гривне, если перевод осуществляется между банками в иностранной валюте.

НБУ также распорядился, чтобы с 30 апреля банки временно прекратили выдавать сберегательные сертификаты, номинированные в валюте (не касается депозитов, привлеченных в иностранной валюте). Запрещено также заключать деривативные контракты денежного рынка, если они предусматривают:

  • обязанности по покупке, продаже иностранной валюты или банковских металлов за гривну;
  • курс иностранной валюты к гривне как базовый показатель;
  • валютный индекс (курсы нескольких валют), выраженный в гривне или цены на банковские металлы в гривне;

С 4 мая Национальный банк сократил лимит открытой валютной позиции банков с 15% до 5% от их регулятивного капитала.

С 22 апреля НБУ запретил покупать криптовалюты за гривны, хотя их все еще можно приобрести за иностранную валюту, эквивалентную 100 тыс. грн. в месяц. Такое же ограничения действуют на международные peer-to-peer переводы.

Фокус также разбирался, сколько денег вернут клиентам в случае банкротства банка во время войны. Недавно вступил в действие новый закон, который предусматривает возврат 100% средств без ограничений по сумме вклада, но далеко не всем категориям вкладчиков.